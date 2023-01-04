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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يقترب من الـ 26 في منتصف تعاملات اليوم بالبنوك

الدولار
الدولار

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملاته اليوم الأربعاء الموافق 4 يناير 2022، في البنوك المصرية، عقب طرح شهادات بفائدة 25%.


وشهد سعر صرف الدولار تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري ، وارتفع اليوم بمقدار70 قرشا في البنك الاهلي وذلك بعد ارتفاعه بداية التعاملات 25 قرشا شراء وبيع في البنوك المصرية.

نائب رئيس البنك الأهلي: أصدرنا شهادة ادخارية بعائد 25% لمدة عام

بعد شهادات الـ 25%.. تعرف على أسعار الدولار

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات ، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر الصرف اليوم 25.60 جنيه للشراء ، و 25.65 جنيه للبيع . 


وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 25.25 جنيه للشراء، و 25.35 جنيه للبيع ، وفي البنك المصرى الخليجي سجل 25.60 جنيه للشراء ، و 25.70 جنيه للبيع .


وفي البنك المركزي ، سجل متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 24.70 جنيه للشراء ، و 24.78 جنيه للبيع . 

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر اليورو الأوروبي خلال التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 4 يناير 2023، عقب طرح شهادات ادخار بفائدة 25% اليوم، وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

 

وشهد سعر اليورو ارتفاعا خلال التعاملات اليوم، الأربعاء، الموافق 4-1-2023؛ أمام الجنيه المصري، وذلك وفقا لأخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.  

 

سعر اليورو البنك الأهلي  

سعر شراء اليورو 27.04 جنيها

سعر بيع اليورو 27.33 جنيها 

 

أعلى سعر شراء اليورو  بحلول الياعة الثانية عشر ظهرا 

البنك الأهلي المتحد بسعر 27.30 جنيها 

اليورو  

سعر الدولار 

وسجل أعلى سعر لشراء الدولار اليوم 25.32 جنيه في (بنك فيصل الإسلامي).


أسعار صرف الدولار الأمريكي 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 24.73 جنيه للشراء، مقابل 24.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.76 جنيه للشراء، مقابل 24.79 جنيه للبيع.

الدولار 

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 24.72 جنيه للشراء، مقابل 24.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 25.00 جنيه للشراء، مقابل 25.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 25.12 جنيه للشراء، مقابل 25.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 25.32 جنيه للشراء، مقابل 25.41  جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي 

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 24.69 جنيه للشراء، مقابل 24.79  جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 25.00 جنيه للشراء، مقابل 25.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 24.93  جنيه للشراء، مقابل 24.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 24.93 جنيه للشراء، مقابل 24.98 جنيه للبيع. 

الدولار 

أسعار صرف الدولار الأمريكي
سعر الدولار في المصرف المتحد: 24.72 جنيه للشراء، مقابل 24.79  جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم: 24.69  جنيه للشراء، مقابل 24.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 24.69  جنيه للشراء، مقابل 24.79 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق: 24.74 جنيه للشراء، مقابل 24.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 24.73 جنيه للشراء، مقابل 24.79 جنيه للبيع.
 

أسعار صرف الدولار الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار سعر صرف الدولار فائدة 25

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