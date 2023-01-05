صراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لشراء لاعب في الدوري المصري.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن أكثر من ناد دخل في مفاوضات مع مروان عطية لاعب وسط فريق الاتحاد السكندري للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وأضاف هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد: «أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع إدارة الاتحاد للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية».

مفاوضات مع مروان عطية

وواصل حتحوت، أن نادي بيراميدز دخل أيضا في مفاوضات مع مروان عطية، بخلاف نادي الزمالك الذي يرغب في حسم الصفقة، حيث يرغب الفارس الأبيض في شراء اللاعب منذ الموسم الماضي لكن المفاوضات تعثرت وقته.



وتابع حتحوت، أن إدارة نادي الاتحاد السكندري، ستقوم بدراسة تلك العروض من أجل الاستفادة بأكبر عرض مالي لرحيل اللاعب.