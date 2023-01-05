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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| أحمد فهمي يغازل هنا الزاهد في عيد ميلادها.. النجوم يهنئون حسن الرداد على مولوده

أخبار الفن
أخبار الفن

أحمد فهمي يغازل هنا الزاهد في عيد ميلادها.. نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها النجوم يهنئون حسن الرداد على مولوده، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

نجوم يخفون وجوه أبناءهم| حسن الرداد ينشر صورة يد مولوده.. وحماقي فعلها قبل 5 سنوات

لم يكن الفنان حسن الرداد هو أول من أخفى وجه ابنه، حيث سبقه عدد من نجوم ونجمات الفن الذين اتبعوا طريقة إخفاء وجوه أبنائهم، إما  بسبب الخوف عليهم من الحسد أو الحفاظ على خصوصية حياتهم، كي لا يكونوا تحت الأنظار.

 

كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاد هنا الزاهد| شاهد

هنأ الفنان كريم فهمي، الفنانة هنا الزاهد بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

مي عمر تهنئ حسن الرداد وإيمي بمولودهما| شاهد

هنأت الفنانة مي عمر، الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة أيمي سمير غانم، بعد استقبالهم أول مولود.

 

في ذكراه.. قصة وفاة حاتم ذو الفقار المأساوية والعثور على جثته بالشقة

تحل اليوم، الخميس 5 يناير ذكرى ميلاد الفنان حاتم ذو الفقار، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1952، ورحل عن عالمنا في 15 فبراير عام 2012، عن عمر ناهز الـ 60 عامًا.

 

كان يبكي خجلا من الله.. اللحظات الأخيرة في حياة محمد الدفراوي

تحل اليوم الخميس 5 يناير، ذكرى رحيل الفنان محمد الدفراوي، الذي ولد في 29 مايو عام 1931، ورحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض في مثل هذا اليوم عام 2011، عن عمر يناهز الـ 79 عاما.

 

بعبارات الغزل.. أحمد فهمي يهنئ زوجته هنا الزاهد بعيد ميلادها

هنأ الفنان أحمد فهمي، زوجته الفنانة هنا الزاهد بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشارك أحمد فهمي صورة تجمعه بهنا في أحدث ظهور، وكتب: كل سنة وانتي طيبة يا هنونه ودايما ناجحة ومكسرة الدنيا فخور بيكي.

 

بإطلالة جديدة.. نوال الزغبي تطرح أغنية أنا مش بتساب

طرحت الفنانة نوال الزغبي، أحدث أغانيها التي تحمل اسم أنا مش بتساب، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

هنا الزاهد حسن الرداد احمد فهمي حماقي كريم فهمي مي عمر حاتم ذو الفقار محمد الدفراوي نوال الزغبي

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