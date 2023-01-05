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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المؤتمر: الرئيس السيسي استطاع تحويل الحلم لواقع في صعيد مصر

الربان عمر صميدة
الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ

أكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو قائد التنمية والتعمير بالصعيد الذي ظل يحلم بالتنمية سنوات طويله واستطاع الرئيس السيسي تحويل الحلم لواقع يلمسة كل مواطن في صعيد مصر .

 

وأوضح حزب المؤتمر ، أن صعيد مصر لم ير المشروعات الاقتصادية فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها الا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وانه صاحب النهضة الحقيقية بالصعيد الذي ظل عقودًا طويلة مهمشًا.

 وأشار الحزب في بيانه إلى أن العديد من المشروعات الكبرى والعملاقة التى أقامها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس هذا الاهتمام، فالصعيد الذى ظل لسنوات في حرمان من كافة الخدمات ، شيدت على أرضه خلال السنوات الأخيرة الكثير من المشروعات التي تخدم المواطن المصري علاوة على مبادرة حياة كريمة التي توجه جهود جبارة لقرى صعيد مصر.

وثمن حزب المؤتمر الخطة التى وضعتها القيادة السياسية المصرية لإحداث تنمية شاملة فى الصعيد ، وزيادة مخصصات الاستثمار السنوية في الصعيد ، خاصة أن ملامح الخطة تظهر بقوة من خلال الاتجاه نحو إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة، التى تستهدف الحكومة، منها إنشاء مئات المصانع الجديدة لأبناء الصعيد، ضمن خطة التنمية الصناعية الشاملة التى تمثل ركيزة أساسية لاستمرار معدلات النمو الإيجابية التى يشهدها القطاع الصناعى . 

المؤتمر عبد الفتاح السيسي الربان عمر صميدة الرئيس السيسي صعيد مصر

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