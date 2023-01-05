بمشاركة 12 دولة.. افتتاح المعرض العربي للأسر المنتجة في قصر القبة

افتتح السفير أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب".

ويقام المعرض تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزراء الشئون الاجتماعية لدول الأردن، والإمارات، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، وفلسطين، والسوادان، واليمن، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية، ووفد من سلطنة عمان، والصومال، وكذلك مشاركة 11 سفارة عربية تمثل دول "السعودية - الإمارات – قطر - الكويت- لبنان - جيبوتي - المغرب – فلسطين - اليمن - موريتانيا - البحرين"، فضلا عن المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وبعض الفنانين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات الدولية وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ومن المقرر أن يستمر المعرض الذي يقام على مساحة 4000 متر بقصر القبة الرئاسي بمحافظة القاهرة حتى 11 يناير الجاري، ويفتح المعرض أبوابه مجانا للجمهور من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساءً من بوابة رقم (1) بقصر القبة، وجميع المعلومات الخاصة بالمعرض متاحة على موقع um-in.com والموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي وحسابات وزارة التضامن الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشهد مشاركة 12 دولة عربية، متضمنة ضيف الشرف المملكة الأردنية الهاشمية، باعتبارها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

ويبلغ عدد الأسر المنتجة المشاركة في المعرض حوالي 150 أسرة منتجة موزعة كالتالي: 70 أسرة مصرية، و80 أسرة من الدول العربية.

ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها بضيوف مصر الكرام مِن الأشقاء العرب فِي بلدهم مصر "بيت العرب" فاتحة الأبواب والْقلوب بكل المودة والترحاب بكم جميعًا، وقالت: “أهلا بكم في قبلة العروبة نحو حراك قوي ومشهد عربي يعاد تشكيله مِن دَاخلِنا وبأيادينَا وبعزيمة تجمع ما بين الأصالة والمعاصرة”.

ونقلت “القباج” للحضور خالص تحيات السيدة الفاضلة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتمنياتها بنجاح مساعيهم فِي تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين جميع الدول لتحقيق تطلعات الشعوب العربية في العزة والكرامة والحياة الكريمة التي تليق بتاريخ منطقتنا العريقة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن "انعقاد المعرض العربي للأسر المنتجة في هذا القصر اَلعرِيق "قصر القبة"، أحد أقدم القصور الرئاسية فِي مصر التي شهدت على العصر وعاصرت العديد مِن الفعاليات المصرية والعربية والدولية المهمة، ويجْمعنَا تاريخ مشترك مِن الكفاح والنضال والحرية والبناء والتنمية، هو تجديد للعهد، وتأكيد على رغبتنا جميعا كدول عربية فِي الترابط والتآزر لترسيخ الثقافة العربية والتراث الحرفي الأصيل، وترويج لمنتجات يدوية حرفية نسعى لتسويقها بَيْن دول المنطقة وإلى جميع أنحاء العالم".

وأفادت “القباج” بأن “ثقافات الدول وتراثها هنا جزء لا يتجزأ من قوتها الناعمة، من ثراء تاريخها وصميم هويتها، وخصوصية فنونها، ومهنية صانعيها التي غزلوها ونسجوها ليس فقط بأياديهم، ولكن بأرواحهم الوطنية وأياديهم الشريفة لتوجد لنا إرثا حضاريا مميزا ومنتجات يدوية تنوعت وتراكمت عبر حقب زمنية مختلفة، نستهدف إبرازها عبر مشاركتنا اليوم في هذا المعرض، الذي نأمل أن يصبح مصدر قوة للتعاون العربي المشترك اقتصاديا وثقافيًا واجتماعيا”.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المعرض يشكل فرصة مهمة، ليس فقط للاطلاع على منتجات الأسر العربية، والتعرف على ثراء وخصوصية ثقافات الدول العربية شرقًا وغربا في مجال الصناعات اليدوية والحرفية، وحماية كثير من الصناعات مِن الاندثار في وجه الثقافات الأخير اَلتِي قد تؤثر على أصالة هذه الحرف وتاريخها المشرف، هذا بالإضافة إلى فتح مجالات رائعة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين أرباب الحرف ومنتجيها وعارضيها، وبين قطاعات الأسر المنتجة بوجه عام.

وأكدت “القباج” الحرص الشديد على استضافة الدول الشقيقة في معرض "بيت العرب" ليصبح المعرض تجمعا إقليميًا يضم عددًا كبيرًا ومتنوعا مِن المنتجات الإبداعية والعروض الحية لتوفير فرص تسويقية متميزة نستشرف بها سبل التعاون في ذلك المجال بين الدول العربية، مشيرة إلى أن

مبادرة مصر بتنظيم المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب"، تأتي إقرارًا واستمرارًا لمساعينا نحو تعزيز سبل التمكين الاقتصادي، والذي يعد أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، مع إعطاء أولوية للمرأة العربيَّة، والأسر الأولى بالرعاية، وذوي الهمهم طبقا لقدراتهم ومهاراتهم، والارتقاء بالعلم والْعَمل، وهما رافدان رئيسيان في دفع قاطرة التنمية المستدامة، وبعزيمة صادقة وإصرارا مستمر ومتجدد، متعهدة أن نقدم جميع أوجه الدعم الفني والمادي للاستثمار في العنصر البشري، والارتقاء بِمهاراته وقدراته فِي جميع القطاعات لنهضة بِلادِنَا الحبيبة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المعارض الحرفية والتراثية الصديقة للبيئة تعزز منهج الحفاظ على مبادرات الاقتصاد الأخضر، واقْتصاد المستقبل القائم على المعرفة والتكنولوجيا والرقمنة وهي جوانب تعتمد على العنصر البشري فِي المقام الأول ويمكنها تعظيم القدرات الاقتصادية والتنموية لِلْمنْطقة العربيَّة بأسرها.

وطالبت “القباج” في نهاية كلمتها بعدد من التوصيات، مشددة على أنه بالتعاون بين جامعة الدول العربية ووزارة التَّضامن الاجتماعي ووزارة الثقافة، والوزارات المعنية الشريكة، ومنظمات المجتمع المدني اعتماد المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب" كمبادرة مصرية لدعم الأسر العربية المنتجة، وإطلاق موقع إلكتروني لِدَعم تسويق منتجات الأسر المنتجة العربية والمصرية، فضلا عن تعاون غرف الصناعات الحرفية لعمل دورات تدريبية وتسويقية للأسر المنتجة العربية الرائدة للتكامل عربيًا، والمنافسة دوليا، وكذلك إِقامة منتديات للمتخصصين للخروج باستراتيجية عربية في مجال الحفاظ على الصناعات التراثية ذات الطابع العربي الأصيل، بالإضافة إلى الشراكة مع المؤسسات المصرفية في مصر والدول العربية للعمل على تصميم برامج تمويلية وادخارية ملائمة، وتعزيز الوعي العربي نحو تثمين التراث المصري والعربي بجميع أشكاله الحرفية والفنية، مع مراعاة ضمان تناقل تلك الثقافات عبر الأجيال.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة إلى كل أسرة عربية بضرورة المشاركة فِي حركة العمل والإنتاج مِن أجل البناء والعمل، مِن أجل النهوض بمجتمعاتنا العربيَّة، قائلة: “الفرص دائمًا موجودة وبلادنا العربية في حاجة إلى الأيادي القوية المنتجة فالغد مَلِك لمن يصْنعه، والتَّنْمية المسْتدامة تَتَطلَّب حُسْن استغلال مواردنا البشرية والطبيعية والتكنولوجية، ونحن نثق في قدرة شبابنا وفتياتنا على العمل والإنتاج والانخراط في دائرة البناء مِن أجل تحسين فرص الحياة الكريمة، وكتابة مستقبل مشرق مزدهر لشعوبنا العربية يتناسب مع ثقافاتنا العريقة وتاريخنا المجيد”.

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