القضاء الإدارى ينصف ضباط الشرطة فى مكافأة نهاية الخدمة

قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة (19) بأحقية اللواء تامر حسين المكاوى بإعادة تسوية معاشه على أساس آخر راتب كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه ما كان يتقاضاه من علاوات دورية بافتراض بقائه بالخدمة حتى سن الستين وكذلك بدل السكن والملابس والمراسلةعن الأجر الأساسي وكذلكبإعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمةبواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، مضافاً إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد المنعم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم وعاصم محمد نائبى رئيس مجلس الدولة بأحقية اللواء تامر حسين المكاوى.



قال المدعي للمحكمة أنه كان من العاملين بوزارة الداخلية بوظيفة لواءشرطة، وفي عام 2021 تم انهاء خدمته بالأحالةإلى المعاش ، وفؤجي بقيام جهة الإدارة بحساب المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي والمتغير ومكافاة نهاية الخدمة بالمخالفة للقانون.

قالت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعي التحق بخدمة وزارة الداخلية، وتدرج بها حتى شغل رتبة لواء شرطة و صدر القرار الوزاري رقم 1041 لسنة 2021 بإنهاء خدمته وقامت جهة الإدارة بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي، على أساس آخر راتب كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه ما كان يتقاضاه من علاوات دورية بافتراض البقاء بالخدمة حتى سن الستين، دون إضافة بدلات السكن والملابس والمراسلة، بالمخالفة للقانون حيث كان يتعين عليها إضافة بدلات السكن والملابس والمراسلة إلى الأجر الشهري الذي يحسب على أساسه المعاش، الأمر الذي تكون معه جهة الإدارة قد خالفت صحيح حكم القانون مما يتعين القضاء بأحقية المدعي في تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس آخر راتب كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه ما كان يتقاضاه من علاوات دورية بافتراض بقائه بالخدمة حتى سن الستين وكذلك بدل السكن والملابس والمراسلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وأضافت المحكمة أن جهة الإدارة قامت بحساب مكافأة نهاية الخدمة للمدعي على أساس أجر التسوية وهو متوسط السنتين الأخيرتين × مدة خدمته ، في حين أنه كان يتعين عليها أن تقوم بحساب مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر حساب أجر المكافأة بالأجر الشهري المستحق للمدعي مضافاً إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة ومن ثم يكون تصرف الجهة الإدارية في هذا الشأن مخالفاً للقانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمدعي بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، مضافاً إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة .