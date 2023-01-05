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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تتعهد بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بالفلبين بقيمة 13.7 مليار دولار

صدى البلد

أعلن قصر "مالاكانانج" الرئاسي في الفلبين اليوم /الخميس/ أن الشركات الصينية تعهدت بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في البلاد بقيمة 7ر13 مليار دولار أمريكي .
وأعرب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن - حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن أمله في أن يكتشف المستثمرون الصينيون أيضا إمكانات البلاد في التصنيع في هذا القطاع المتعلقة بأجزاء ومعدات المشروعات ومساعدتها على التطور.
وقال ماركوس الابن - خلال اجتماعه مع ممثلي عدد من الشركات الصينية - "نتطلع إلى المزيد من الاستثمارات الصينية في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك في القطاعات ذات الصلة بما في ذلك أنظمة تخزين طاقة البطاريات وأنظمة إمداد الطاقة خارج الشبكة".
كما رحب ماركوس الابن بالمستثمرين في مجالات توليد الطاقة الكهروضوئية وتوليد توربينات الرياح البرية والبحرية وتحويل النفايات إلى طاقة وغيرها من مشاريع الطاقة المتجددة.
بدوره، قال وزير الطاقة الفلبيني رافاييل لوتيلا إن حكومة ماركوس الابن تهدف إلى توفير 35 % من الطاقة المتجددة في البلاد بحلول عام 2030 و40 في المائة بحلول عام 2040.
وأضاف لوتيلا أنه ستكون هناك حاجة إلى 52000 ميجاوات لتحقيق هدف الطاقة المتجددة بنسبة 40 % بحلول عام 2040، منها 27000 ميجاوات ستأتي من الطاقة الشمسية و16000 ميجاوات من الرياح.
 

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