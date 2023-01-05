مدبولي: واجهنا هجرة الشباب من سوهاج لمحافظات أخرى بتوفير فرص العمل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك هجرة كبيرة كانت تحدث من محافظة سوهاج لـ المحافظات الأخرى، وذلك بسبب عدم توافر فرص العمل.

وكشف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته، بـ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن عدد من المشروعات بمحافظة سوهاج، منوها بأن الدولة قامت بعمل مشروعات من أجل تقديم الأفضل لـ المواطنين، لافتا إلى أن الدولة قامت بعمل 6400 فصل جديد بـ 2 مليار جنيه.

وأكد أن هناك استثمارات بـ 3.3 مليار جنيه فى مجال التعليم العالي، وهناك 22 مشروعا بإجمالي 900 مليون جنيه، أى أن جامعة سوهاج تكلفت 2.7 مليار جنيه فى آخر 7 سنوات.