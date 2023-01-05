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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال جولته بالمحلة وسمنود.. رحمي يتابع مشروعات الرصف والتطوير

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عددا من الشوارع التي يتم تطويرها ورفع كفاءتها بمدينتي المحلة الكبرى وسمنود ، وذلك من خلال جولة موسعة رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والمهندس محمود الشامي عضو مجلس النواب.

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بدأت الجولة بتفقد منطقة منشية عبد المنعم رياض بحي ثاني المحلة الكبرى، حيث تشهد المنطقة أعمال تطوير تشمل توسعة ورصف شارع منشية عبد المنعم رياض الرئيسي من دوران الشركة حتى نهاية سوق التقوى، تمهيد 28 شارع فرعي ، إزالة البروز والتعديات وطبقة الطريق الهالكة تمهيدا لتركيب الأنترلوك بالشوارع الجانبية، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

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كما تفقد رحمي خلال الجولة شوارع (جمال عبد الناصر، سكة قطور، سكة دمرو، ميدان الزارعة)، إلى جانب متابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بالمرحلة الثانية والثالثة من كورنيش المحلة والذي يتم إنشاؤه بطول 6.8 كم وعرض 18 متر على ثلاث مراحل.

وفي مركز المحلة تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بمصنع تدوير المخلفات الصلبة، حيث تم إقامة سور جديد للمصنع ودهانه وإنارته بجانب تطوير مبنى العمال والمبنى الإداري ،إقامة مظلتين للمتولد اليومي وأخرى للمعدات وورشة ميكانيكية للمعدات ، صب الأرضيات ، تطوير الميزان ورفع قدرته الكهربائية بتركيب 2 محول بقدرة 2 ميجاوات بالإضافة لأعمال الحماية المدنية.

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وفي سياق متصل تابع رحمي جولته بمركز ومدينة سمنود حيث تابع الأعمال الجارية في  كورنيش ترعة الساحل بسمنود والذي يتم إنشاؤه بطول 3 كم وعرض 6 أمتار بتكلفة مالية 47,7 مليون جنيه ليصبح متنزها ومتنفسا جديدا وحضاريا لمدينة سمنود، إلى جانب كونه محوراً مروريا يساهم في تقليل الازدحام المروري الذي يعاني منه مدخل المدينة، كما تفقد أعمال توسعة مدخل المدينة بطول 1.2 كيلو متر.

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محافظ الغربية يتفقد أعمال تركيب المطبات الشوكية في طريق عدلي منصور والكورنيش

واختتمت الجولة بتفقد مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود، والذي يُعد المحطة الخامسة التي استقبلت السيدة العذراء والسيد المسيح في رحلتهم المقدسة، حيث وجه رحمي التهنئة لكاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بعيد الميلاد المجيد، كما تفقد آخر استعدادت المحافظة لاستقبال عيد الميلاد المجيد بمحيط الكنيسة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة الكبرى، المحاسب سعد نصر رئيس ثان المحلة الكبرى والأستاذ رضا علي رئيس مركز ومدينة سمنود .

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الكهرباء محافظ الغربية المحلة محافظة الغربية الغربية مسار العائلة المقدسة الحماية المدنية الدكتور طارق رحمي توك توك رحلة العائلة المقدسة كنيسة السيدة العذراء

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