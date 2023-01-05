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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محاور جديدة ورصف طرق.. محافظ كفر الشيخ يتفقد عددا من المشروعات الخدمية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المشروعات الخدمية التي تشهدها مدينة كفر الشيخ، من إنشاء محاور جديدة وربط شرق بغرب العاصمة، والطريق الدائري الشرقي والغربي، واستكمال رصف الطرق، والأعمال الجارية لتمهيد ورصف طريق صلاح سلامة المحازي  لشريط القطار والمتجه من تقسيم المحافظة، لرافد الطريق الدولي وذلك بحضور أيمن خلف، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

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كما تفقد الأعمال الجارية في إنشاء كوبري المرور، وتحويل شارع الصوالحة امتداد عبد الهادي راضي والمتجه إلى مراكز المحلة وبيلا والحامول اتجاه واحد، وتحويل طريق أبو الطيب المطل على البحر ناحية القنطرة البيضاء للقادمين من تلك المراكز، للمتجه لداخل مدينة كفر الشيخ، للقضاء على التكدس والزحام، وتفقد عدد من الميادين منها ميدان الانشاء والتعمير، وميدان أحمد زويل.

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