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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وضعه صعب.. فيديو صادم للممثل جيريمي رينر من داخل العناية المركزة|شاهد

جيريمي رينر
جيريمي رينر

مازلت الحالة الصحية للممثل جيريمي رينر حرجة ولكنها مستقرة، ويتلقى العلاج داخل العناية المركزة منذ حادث سقوط الجليد الذي تسبب في إجرائه عدد من العمليات الجراحية خلال الأيام الماضية. 

ورغم حالته الصحية الصعبة، إلا أن جيريمي رينر، أو المسئول عن حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ينشر صور وفيديوهات له بشكل دائم، لكي يطمئن جمهوره ومتابعيه بعد حالة القلق التي تركتها أنباء إصابته.

 

 

وظهر جيريمي رينر في فيديو وهو يتلقى جلسات التنفس داخل العناية المركزة، وتحاول شقيقته تدليك رأسه،  وعلق عليه قائلا:" يوم غير عظيم في العناية المركزة تحول إلى جلسة مساج برفقة شقيقتي وأمي.. شكرا جزيلا لكما". 

 

 

أصيب جيريمي رينر المرشح لنيل جائزة الأوسكار مرتين، أثناء محاولته كسج الثلوج عن سيارته العالقة، وكان بداخلها أحد أقاربه، ورغم ميزات الأمان المتواجدة في الآلة إلى أنها تدحرجت وانقلبت على ساقه، وعاني من فقدان كم كبير من الدم، حتى نقل جوا إلى المستشفى. 

 

 

ونشر جيريمي رينر صورة سيلفي له من داخل المستشفى لطمئنة جمهوره عبر حسابه على تطبيق انستجرام، وعلق عليها قائلا:" شكرا لكم جميعا على كلماتكم الطيبة.. أنا مازلت في حالة فوضى وغير قادر على الكتابة ولكن أرسل لكم حبي". 

 

وظهرت على نجم سلسلة أفلام مارفل علامات إصابات وكدمات نتيجة الحادث الذي تعرض له ووضعه في حالة حرجة، داخل العناية المركزة، ولكنه على ما يرام الآن. 

 

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أحدث ظهور للممثل جيريمي رينر من داخل المستشفى وتطورات حالته الصحية

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حرجة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ جيريمي رينر

 

وقال وكيل جيريمي رينر في تصريحات خاصة لموقع ET، أنه أحرز تقديما إيجابيا في حالته الصحية، وهو مستيقظ تماما ويتحدث ومعنوياته مرتفعة لكنه لازال في العناية المركزة للاطمئنان على حالته. 

 

في صباح اليوم الأحد الماضي، وقع حادث لنجم سلسلة الأفينجرز، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بأن جيريمي رينر كان يقوم بمحاولة تحريك سيارته التي علقت في الثلج وبداخلها أحد أقاربه، ولكنه تعرض لحادث دهس رغم أنه تمكن من تحريك السيارة. 

 

وعلم ET يوم الإثنين، أن جيريمي رينر خضع لعملية جراحية في الصدر لمعالجة إصاباته، وكشف مدير أعماله أن الممثل عانى من "صدمة حادة في الصدر وإصابات في العظام" نتيجة للحادث.

 

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