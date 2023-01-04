عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحدث ظهور للممثل جيريمي رينر من داخل المستشفى وتطورات حالته الصحية

جيريمي رينر
جيريمي رينر

مازال الممثل الأمريكي جيريمي رينر يتلقى العلاج داخل المستشفى بعد تعرضه لحادث أثناء إزاحة الجليد بالقرب من منزله، وأدى إلى إصابته بنزيف شديد وحاجته لجراحة عاجلة. 

ونشر جيريمي رينر صورة سيلفي له من داخل المستشفى لطمئنة جمهوره عبر حسابه على تطبيق انستجرام، وعلق عليها قائلا:" شكرا لكم جميعا على كلماتكم الطيبة.. أنا مازلت في حالة فوضى وغير قادر على الكتابة ولكن أرسل لكم حبي". 

وظهرت على نجم سلسلة أفلام مارفل علامات إصابات وكدمات نتيجة الحادث الذي تعرض له ووضعه في حالة حرجة، داخل العناية المركزة، ولكنه على ما يرام الآن. 

 

 

 

وقال وكيل جيريمي رينر في تصريحات خاصة لموقع ET، أنه أحرز تقديما إيجابيا في حالته الصحية، وهو مستيقظ تماما ويتحدث ومعنوياته مرتفعة لكنه لازال في العناية المركزة للاطمئنان على حالته. 

في صباح اليوم الأحد الماضي، وقع حادث لنجم سلسلة الأفينجرز، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بأن جيريمي رينر كان يقوم بمحاولة تحريك سيارته التي علقت في الثلج وبداخلها أحد أقاربه، ولكنه تعرض لحادث دهس رغم أنه تمكن من تحريك السيارة. 

وعلم ET يوم الإثنين، أن جيريمي رينر خضع لعملية جراحية في الصدر لمعالجة إصاباته، وكشف مدير أعماله أن الممثل عانى من "صدمة حادة في الصدر وإصابات في العظام" نتيجة للحادث.

 

جيريمي رينر حادث دهس حادث جيريمي رينر تطبيق انستجرام جراحة عاجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التنمر عليها.. رامي رضوان: بنتي زي القمر وكلام الناس ملوش قيمة

760 جنيهًا مرة واحدة| أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

كلام مؤكد بنسبة 1000%.. سيف زاهر يكشف تفاصيل مفاجأة عن كولر وكهربا

مفاجأة.. الأهلي يقترب من ضم ثنائي بيراميدز

بعد القبض عليها.. بلوجر شهيرة تواجه عقوبة الإعدام

خط النهاية.. نقطة فاصلة لرحيل محمد صلاح عن ليفربول

رجع تاني.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 4-1-2023

خاص| قاهر الأهلي يقترب من تدريب بيراميدز

ترشيحاتنا

استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 يناير 2023

ضوابط المسح على الشراب في الشتاء ..الإفتاء تكشف متى يبطل

خناقة وفيديوهات وتسريب صوتي وتحقيقات.. تفاصيل أسبوع كارثي لشيرين عبد الوهاب في لبنان

بعد تراجع الأعلاف.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء

التفاصيل النهائية فى صفقة انتقال كريستو للنادي الأهلي

بسبب تراجع الدولار.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم وفاته منذ 5 سنوات.. قصة عبدالمنصف حارس المدرسة تشعل السوشيال ميديا

طعام لا تنساه في إفطارك.. وصفة سحرية لمرضى ارتفاع ضغط الدم

خارق في محاربة الخلايا السرطانية| نوع مهمل من الشاي يغفله الكثيرون

ليس ميلاده أو وفاته.. ما سبب احتفال جوجل بالكاتب إحسان عبدالقدوس ؟

فيديو

غرق مدينة براني .. سيول وأمطار غزيرة بمحافظة مرسى مطروح |فيديوجراف

العليا لمكافحة كورونا تكشف حقيقة عودة المتحور الجديد.. شاهد

زيادة جديدة في الأجور.. مفاجآت سارة للمواطنين بعد شهر رمضان

القبض على شيرين وحسام حبيب في لبنان والتحقيق معهما | اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

اﻟﻤﺰﻳﺪ