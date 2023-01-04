أحدث ظهور للممثل جيريمي رينر من داخل المستشفى وتطورات حالته الصحية

مازال الممثل الأمريكي جيريمي رينر يتلقى العلاج داخل المستشفى بعد تعرضه لحادث أثناء إزاحة الجليد بالقرب من منزله، وأدى إلى إصابته بنزيف شديد وحاجته لجراحة عاجلة.

ونشر جيريمي رينر صورة سيلفي له من داخل المستشفى لطمئنة جمهوره عبر حسابه على تطبيق انستجرام، وعلق عليها قائلا:" شكرا لكم جميعا على كلماتكم الطيبة.. أنا مازلت في حالة فوضى وغير قادر على الكتابة ولكن أرسل لكم حبي".

وظهرت على نجم سلسلة أفلام مارفل علامات إصابات وكدمات نتيجة الحادث الذي تعرض له ووضعه في حالة حرجة، داخل العناية المركزة، ولكنه على ما يرام الآن.

وقال وكيل جيريمي رينر في تصريحات خاصة لموقع ET، أنه أحرز تقديما إيجابيا في حالته الصحية، وهو مستيقظ تماما ويتحدث ومعنوياته مرتفعة لكنه لازال في العناية المركزة للاطمئنان على حالته.

في صباح اليوم الأحد الماضي، وقع حادث لنجم سلسلة الأفينجرز، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بأن جيريمي رينر كان يقوم بمحاولة تحريك سيارته التي علقت في الثلج وبداخلها أحد أقاربه، ولكنه تعرض لحادث دهس رغم أنه تمكن من تحريك السيارة.

وعلم ET يوم الإثنين، أن جيريمي رينر خضع لعملية جراحية في الصدر لمعالجة إصاباته، وكشف مدير أعماله أن الممثل عانى من "صدمة حادة في الصدر وإصابات في العظام" نتيجة للحادث.