عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حرجة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ جيريمي رينر

جيريمي رينر
جيريمي رينر

تعرض الفنان العالمي جيريمي رينر إلى حادث كبير نقل على أثره إلى أحد المستشفيات، حيث تم تصنيف حالته الصحية بالحرجة، ويتواجد معه حالياً افراد أسرته.

وتعرض جيريمي رينر لإصابة خطيرة خلال جرفه الثلج بواسطة كاسحة ثلوج حول منزله بسبب العاصفة الثلجية التى تعاني منها الولايات المتحدة فى الوقت الراهن.

جيريمي رينر

تفاصيل حادي جيريمي رينر

جيريمي رينر البالغ من العمر 51 عاما، يملك منزلا في المنطقة القريبة من جبل روز سكي تاهو، وقد كان يحاول إزالة الثلج من حول المنزل، إلا أن إحدى ساقيه اصطدمت بآلة الحرث، ما أدى إلى سقوطه وفقدان الكثير من الدم، كما أصيب بعدد من الإصابات فى منطقة الصدر.

جيريمي رينر

ونقل على أثرها بعد ذلك إلى أحد المستشفيات عن طريق طائرة هليكوبتر، وخلال الساعات الماضية خضع جيريمي رينر إلى عملية جراحية ويمكث حاليا داخل الرعاية المركزة.

جيريمي رينر

جيريمي رينر فى سطور 

جيريمي رينر هو  ممثل ومغنٍ أمريكي، ولد في 7 يناير 1971.

درس جيريمي رينر في أكثر من مجال مختلف كعلم النفس، وعلوم الجريمة، قبل أن ينتقل إلى عالم التمثيل.

ظهر جيريمي رينر  في العديد من الأفلام بدايةً من عام 1995، وقد صنفته مجلة “فارايتي” الشهيرة ذات مرة من ضمن أهم عشرة ممثلين يجب على المشاهد متابعة أعمالهم. 

انطلاقته الحقيقية كانت في عام 2001 عندما شارك في بطولة فيلم Fish in a Barrel، وحاز عن دوره فيه جائزة أفضل ممثل مساعد من مهرجان نيويورك السينمائي للأفلام المستقلة. 

جيريمي رينر

بعدها قام جيريمي ببطولة عدد كبير من الأفلام، وتلقى ترشيحين لجائزة الأوسكار، الأول كأفضل ممثل عام 2008 عن دوره في فيلم The Hurt Locker، والثاني كأفضل ممثل مساعد عن فيلم The Town.

كما شارك جيريمي رينر أيضًا في عدد من الأفلام التي حازت على نجاح جماهيري كبير مثل The Avengers وThe Bourne Legacy.

 أما آخر أفلام جيريمي رينر، فهو فيلم الخيال والمغامرات Hansel & Gretel: Witch Hunters.

جيريمي رينر الولايات المتحدة طائرة هيلكوبتر Avengers العاصفة الثلجية Hunter The Hurt Locker

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه.. تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

تعليق مثير من خالد الغندور على تصريحات كولر عقب هزيمة الأهلي لبيراميدز

رضا عبد العال يخرج عن شعوره على الهواء بسبب مدرب الأهلي

سيشارك أمام المصري.. سيف زاهر يكشف آخر تطورات أزمة كهربا مع الأهلي

رد فعل رمضان صبحي على هجوم جماهير الأهلي قبل مباراة بيراميدز| شاهد

عقب الهزيمة بثلاثية أمام الأهلي.. الصقر يعلن إقالة جونياس من قيادة بيراميدز

وصل 25 جنيهًا بعد 38|انهيار الدولار بالسوق السوداء.. وهذا سعره في البنوك

تعليق مثير من مرتضى منصور على أهداف الأهلي في بيراميدز

ترشيحاتنا

منها المدينة المنورة.. تحذير قوي من الأرصاد السعودية لـ 7 مناطق بالمملكة

دور أكبر للصيدلي وإلغاء النشرات داخل عبوات الدواء.. ماذا ينتظر المنظومة الطبية في 2023؟

بيع 12 قطعة أرض بمنطقة الصناعات الصغيرة بالمزاد العلنى بمدينة الشروق| اليوم

خطيب الأقصى: اقتحام بن غفير للمسجد "غدر"

تراجع 600 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب ببداية 2023

استفزاز.. الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم المسجد الأقصى بحراسة مشددة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. نوع من الجبن يمكن أن يساعد في منع هشاشة العظام

في ذكرى اكتشاف تابوت توت عنخ آمون.. تفاصيل مدهشة عنه

بعد كشفها عن مواصفات فارس أحلامها.. إطلالات أثارت ضجة لـ نادية الجندي

بعد قرار الحكومة.. 10 أيام إجازة خلال شهر يناير

فيديو

طلاق وشائعة زواج.. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تكشف أسرار حياتها |فيديوجراف

اختفت من السوشيال ميديا.. رد فعل البلوجر مريم جودة بعد تشريح جثة زوجها

إجازات شهر يناير.. قرار من الحكومة حول مناسبة عيد الميلاد المجيد

تعليق غريب من أسوان.. مفاجأة في هزيمة الزمالك من زهرة الجنوب| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

كريمة أبو العينين

ولنقل وداعًا

إسلام كمال

قراءة خاصة لأخطر حكومة في تاريخ إسرائيل

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

اﻟﻤﺰﻳﺪ