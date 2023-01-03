حرجة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ جيريمي رينر

تعرض الفنان العالمي جيريمي رينر إلى حادث كبير نقل على أثره إلى أحد المستشفيات، حيث تم تصنيف حالته الصحية بالحرجة، ويتواجد معه حالياً افراد أسرته.

وتعرض جيريمي رينر لإصابة خطيرة خلال جرفه الثلج بواسطة كاسحة ثلوج حول منزله بسبب العاصفة الثلجية التى تعاني منها الولايات المتحدة فى الوقت الراهن.

جيريمي رينر

تفاصيل حادي جيريمي رينر

جيريمي رينر البالغ من العمر 51 عاما، يملك منزلا في المنطقة القريبة من جبل روز سكي تاهو، وقد كان يحاول إزالة الثلج من حول المنزل، إلا أن إحدى ساقيه اصطدمت بآلة الحرث، ما أدى إلى سقوطه وفقدان الكثير من الدم، كما أصيب بعدد من الإصابات فى منطقة الصدر.

جيريمي رينر

ونقل على أثرها بعد ذلك إلى أحد المستشفيات عن طريق طائرة هليكوبتر، وخلال الساعات الماضية خضع جيريمي رينر إلى عملية جراحية ويمكث حاليا داخل الرعاية المركزة.

جيريمي رينر

جيريمي رينر فى سطور

جيريمي رينر هو ممثل ومغنٍ أمريكي، ولد في 7 يناير 1971.

درس جيريمي رينر في أكثر من مجال مختلف كعلم النفس، وعلوم الجريمة، قبل أن ينتقل إلى عالم التمثيل.

ظهر جيريمي رينر في العديد من الأفلام بدايةً من عام 1995، وقد صنفته مجلة “فارايتي” الشهيرة ذات مرة من ضمن أهم عشرة ممثلين يجب على المشاهد متابعة أعمالهم.

انطلاقته الحقيقية كانت في عام 2001 عندما شارك في بطولة فيلم Fish in a Barrel، وحاز عن دوره فيه جائزة أفضل ممثل مساعد من مهرجان نيويورك السينمائي للأفلام المستقلة.

جيريمي رينر

بعدها قام جيريمي ببطولة عدد كبير من الأفلام، وتلقى ترشيحين لجائزة الأوسكار، الأول كأفضل ممثل عام 2008 عن دوره في فيلم The Hurt Locker، والثاني كأفضل ممثل مساعد عن فيلم The Town.

كما شارك جيريمي رينر أيضًا في عدد من الأفلام التي حازت على نجاح جماهيري كبير مثل The Avengers وThe Bourne Legacy.

أما آخر أفلام جيريمي رينر، فهو فيلم الخيال والمغامرات Hansel & Gretel: Witch Hunters.