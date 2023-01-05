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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز التميز للاستدامة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ترأس اليوم الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، اجتماع مجلس إدارة مركز التميز للاستدامة والذي أقيم في كلية الزراعة بحضور النواب الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أعضاء مجلس إدارة مركز التميز للاستدامة ، و الدكتور أحمد جلال عميد الكلية و الوكلاء الدكتور  ولاء عبدالغني السيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور. هشام الحريري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور  نبيل المدني وكيل الكلية السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


كما قام  الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة يرافقه الدكتور أحمد جلال عميد الكلية بجولة تفقدية للوقوف علي أخر مستجدات عمليات التطوير بالكلية، حيث تفقد   أخر مستجدات أعمال التطوير للبنية التحتية للكلية وتركيبات الانترلوك ثم زيارة لمزرعة الفاكهة بالكلية وموقع كلية الطب البيطري ثم مشاتل نباتات الزينة بالكلية ثم زيارة أماكن تأدية الطلاب للامتحانات ثم زيارة الصوب الزراعية داخل حرم كلية الزراعة.

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس محمود المتيني عمليات التطوير الدراسات العليا والبحوث Jobs Education

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