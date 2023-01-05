أفشة يحتفل بهدفه أمام إنبي على طريقته الخاصة.. شاهد

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالهدف الأول أمام إنبي ، فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد المقاولون العرب ، فى الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل الهدف محمد مجدي أفشة فى الدقيقة 59 من زمن المباراة ، من تمريرة بينية من عمرو السولية خلف دفاعات إنبي وصلت عند أفشة يراوغ حارس المرمى ويسجلها بيسراه إلى داخل الشباك.

وحرص محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي على توجيه تحية خاصة لجماهير الأهلي، وذلك عقب هدفه في شباك إنبي، واضعا تيشرت النادي فوق رأسه.

وشهدت الدقيقة السادسة تمريرة بينية من عمرو السولية تصل عند محمد شريف يهدرها بعد أن سددها في جسد حارس إنبي ثم ترتد له مرة أخرى لكنه يسددها في قدم دفاع إنبي ويضيع هدف محقق على الأهلي.

وفى الدقيقة 9 ركنية لصالح إنبي ترسل داخل منطقة الجزاء تصطدم بجسد ويد ياسر إبراهيم لاعب الأهلي وتخرج إلى خارج الملعب ركنية، بعدها أوقف الحكم المباراة للعودة لتقنية الفار لمراجعة الكرة التي إصطدمت بيد ياسر إبراهيم لاعب الأهلي لكن الحكم استأنف المباراة دون إحتساب أي خطأ.

وشهدت الدقيقة 23 عرضية من الجانب الأيمن يمررها عبد القادر بين قدميه تصل عند السولية يسددها قوية تمر على يسار البلعوطي إلى خارج الملعب.