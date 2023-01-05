20 جرام ذهب وإلغاء النيش.. مبادرة أهالي ديرمواس بالمنيا لتيسير الزواج (فيديو)

دشن أهالي مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، يتقدمهم الشيخ عمر محمد عبد الحميد إمام مسجد المجاهدين بالمركز، مبادرة جديدة لتيسير الزواج على الشباب والأهالي بالمركز، وذلك انطلاقا من الشعور الجمعي بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والمتطلبات الكثيرة التي تثقل كاهل الشباب والأهالي عند الزواج.



واجتمع الأهالي في ساحة المركز، لبحث تفاصيل المبادرة التي تلخصت في عدة بنود طالبوا الأهالي بالرجوع إليها عند الاتفاق بين العريس وأهل العروس على متطلبات الزواج وهي:

تخفيف جرامات الذهب بما يعادل ٢٠ جراما أو ٤٠ ألف جنيه نقدا كحد أقصى.

إلغاء ما يسمى بـ "النيش" بمحتوياته من الشرط على الزوج والزوجة.

إلغاء ما يقدم نقدا للعروسة مقابل الواجبات في الخبيز وقت الفرح وبعده.

تخفيف قيمة الكسوة للعروسة بما يعادل 10 آلاف جنيه.

عدم الاشتراط على الزوج تكاليف (قاعة الفرح والكوافير ونقل المعازيم والبوفيه).

كتابة كل ما يكون من محتويات بيت الزوجية في قائمة المنقولات للحفاظ على حق الزوجة.

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