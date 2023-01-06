عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد هنيدي: 100% هنقدم الجزء الثاني من "صعيدي في الجامعة الأمريكية"

مشهد من صعيدي في
مشهد من صعيدي في الجامعة الأمريكية

كشف الفنان محمد هنيدي عن حقيقة تقديم جزء ثاني من فيلمه الناجح الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي قدمه عام 1998 برفقة عدد كبير من النجوم على رأسهم منى زكي وأحمد السقا وطارق لطفي وغادة عادل. 

وأوضح محمد هنيدي في تصريحات له:"فيه جزء ثاني لفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية بنسبة 100% ونحن في المرحلة النهائية لكتابة السيناريو مع الدكتور مدحت العدل بنفس طاقم العمل".

محمد هنيدي وعمليات التجميل

 

كشف الفنان محمد هنيدي عن الحالة الوحيدة التي قد يلجأ فيها لإجراء عملية تجميل، وذلك أثناء استضافته في برنامج أسرار النجوم مع إنجي علي، عبر محطة راديو نجوم إف إم. 

وتحدث محمد هنيدي خلال اللقاء عن فكرة فيلمه الجديد «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، الذي طرح مؤخرا في دور العرض السينمائي، وقال إن المقصود من العمل : إننا عايزين نعمل فيلم الهدف الأساسي الناس تضحك وهذا للأمانة، من خلال فيلم متماسك والصورة حلوة ومخرج كبير وبسيط جدا، والحمدلله الناس خارجة مبسوطة جدا". 

وأوضح محمد هنيدي أن فيلمه الجديد فكرته، وذلك بعدما اكتشف أنه لم يهدم أي مهن مثل الطبيب أو المحامي أو المهندس في أعماله، موضحا:" عمليات التجميل حاليا أصبحت مسيطرة على الدنيا كلها بهوس شديد وفيه ناس حلوة بالفعل ويجرون هذه العمليات، وأنا مع عمليات التجميل اللي فيها علاج لخطر أو تشوه، ولكن غير ذلك لا أشجع على هذا الأمر، وكل سن وله جماله وحيويته وشخصيته وخبرته، وأنا شخصيا لن ألجأ عمري لعمليات التجميل".

محمد هنيدي الفنان محمد هنيدي مدحت العدل عمليات التجميل منى زكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. نقل نجم الأهلي للمستشفى بسبب انعدام الرؤية بأحد عينيه

الجرام بـ 2011 جنيها.. سعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

تفتكروا ليه؟.. خالد الغندور يتساءل بعد فوز الأهلي على إنبي

تسلل.. أحمد الشناوي يفجر مفاجأة عن هدف الداخلية في الزمالك

أحمد شوبير يعلن إصابة خطيرة لـ نجم الأهلي

نهاية المباراة .. أول تعليق من شوبير بعد تعادل الزمالك أمام الداخلية

عاجل.. مرتضى منصور يعرض لاعبي الزمالك للبيع لادعائهما الإصابة بكورونا

ممكن تلاقي صورتك وسطهم.. أعمال السحر بالمقابر صدمة تثير فزع السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

دعاء للميت يوم الجمعة.. ماذا نقول له أمام قبره؟

إقبال تاريخي على جوال oneplus 11.. اعرف سعره ومواصفاته في الإمارات والأردن والسعودية

حالات التعاقد مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة بقانون الخدمة المدنية

هبوط حاد في أسهم بورصات أوروبا

تصرف مفاجىء من الأهلي بشأن ضم نجم الاتحاد السكندري

بركات: اتحاد الكرة لا يريد إهداء الدوري للأهلي أو الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدل البانية.. طريقة تحضير 20 قطعة ناجتس بـ30 جنيها

توقف عن تناولها فورا.. 3 مشروبات خطر قبل العلاقة الزوجية

لدى 90 % من المرضى ..عرض شائع من علامات السرطان يتجاهله الكثيرون

امرأة تكتب منشورا لزوجها بعد الطلاق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

حبس وزهايمر ومخدرات.. كبوات وأزمات منة شلبي/ فيديو جراف

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة 2023 / فيديو جراف

السعودية تسمح للمرأة بالحج دون محرم رسمياً| تفاصيل

تطويرالصعيد.. أهم رسائل الرئيس للمواطنين من سوهاج/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ