محمد هنيدي: 100% هنقدم الجزء الثاني من "صعيدي في الجامعة الأمريكية"

كشف الفنان محمد هنيدي عن حقيقة تقديم جزء ثاني من فيلمه الناجح الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي قدمه عام 1998 برفقة عدد كبير من النجوم على رأسهم منى زكي وأحمد السقا وطارق لطفي وغادة عادل.

وأوضح محمد هنيدي في تصريحات له:"فيه جزء ثاني لفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية بنسبة 100% ونحن في المرحلة النهائية لكتابة السيناريو مع الدكتور مدحت العدل بنفس طاقم العمل".

محمد هنيدي وعمليات التجميل

كشف الفنان محمد هنيدي عن الحالة الوحيدة التي قد يلجأ فيها لإجراء عملية تجميل، وذلك أثناء استضافته في برنامج أسرار النجوم مع إنجي علي، عبر محطة راديو نجوم إف إم.

وتحدث محمد هنيدي خلال اللقاء عن فكرة فيلمه الجديد «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، الذي طرح مؤخرا في دور العرض السينمائي، وقال إن المقصود من العمل : إننا عايزين نعمل فيلم الهدف الأساسي الناس تضحك وهذا للأمانة، من خلال فيلم متماسك والصورة حلوة ومخرج كبير وبسيط جدا، والحمدلله الناس خارجة مبسوطة جدا".

وأوضح محمد هنيدي أن فيلمه الجديد فكرته، وذلك بعدما اكتشف أنه لم يهدم أي مهن مثل الطبيب أو المحامي أو المهندس في أعماله، موضحا:" عمليات التجميل حاليا أصبحت مسيطرة على الدنيا كلها بهوس شديد وفيه ناس حلوة بالفعل ويجرون هذه العمليات، وأنا مع عمليات التجميل اللي فيها علاج لخطر أو تشوه، ولكن غير ذلك لا أشجع على هذا الأمر، وكل سن وله جماله وحيويته وشخصيته وخبرته، وأنا شخصيا لن ألجأ عمري لعمليات التجميل".