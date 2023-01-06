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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تعرف على جدول ندوات وعروض قصر السينما خلال شهر يناير

صدى البلد

اهتماماً من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بالسينما ودورها في تشكيل الوعي الثقافي، ينظم قصر ثقافة السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية عدة عروض سينمائية يعقبها ندوات ثقافية ولقاءات نقدية وذلك ضمن البرنامج الثقافي والفنى الذى يقدمه القصر لرواده خلال شهر يناير ٢٠٢٣.

يقام يوم ٩ يناير عرض فيلم all the kings men 1949 ضمن برنامج نادى الفيلم الكلاسيكي، كما يعرض يوم ١٠ يناير فيلم  all the kings men 2006 ضمن برنامج نادى السينما العالمية يعقبه ندوة نقديه للدكتور نادر الرفاعى استاذ النقد السينمائي بالمعهد العالي للسينما، وذلك لمناقشة الفيلم والقضية التى يناقشها، وكذلك حصوله على العديد من الجوائز، بينما يعرض يوم ١١ يناير فيلم la French ضمن برنامج نادى السينما الآوروبية يعقبه ندوة للناقدة نشوى نبيل لمناقشة الفيلم.

يقدم نادي السينما التسجيلية يوم ١٦ يناير فيلم listen to me marion يعقبه ندوة للفنان تامر عبد المنعم لمناقشة الفيلم، اما يوم ١٧ يناير يعرض فيلم macbeth ضمن برنامج نادى السينما العالمية يعقبه ندوة للدكتور نادر رفاعى لمناقشة الفيلم.

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نادي السينما الأوروبية

 

يتضمن يوم ١٨ يناير فيلم the emberor of Paris  ضمن برنامج نادى السينما الأوربية يعقبه ندوة للناقدة نشوى نبيل، كما يقدم نادى فيلم التحريك فيلم fantastic Mr fox يوم ٢٣ يناير ويناقشه الدكتور نادر رفاعى لمناقشة الفيلم، بينما يقدم يوم ٢٤ يناير فيلم the black man ضمن برنامج نادى السينما
العالمية يعقبه ندوة للدكتور نادر رفاعى

يعرض يوم ٢٥ يناير فيلم Sophie school the final days l ضمن برنامج نادى السينما الأوروبية يعقبه ندوة للناقدة نشوى نبيل، بجانب فيلم الخليه يوم ٢٩ يناير احتفالاً بعيد الشرطة، ويقدم نادى بين الرواية يوم ٣٠ يناير الفيلم العربى على ورق سوليفان يعقبه ندوة للسيناريست عصام حلم، ويوم ٣١ يناير فيلم the duke ضمن برنامج نادى السينما العالمية يعقبه ندوة للدكتور نادر رفاعى

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