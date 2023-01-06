اليوم.. أولى حلقات فن مشكل لـ ليلى بدران على محطة شعبي FM

تقدم المذيعة ليلى بدران برنامجها “فن مشكل” اليوم الجمعة، حيث يُذاع البرنامج كل جمعه وسبت من كل أسبوع من الساعة 9 وحتى 11 مساء على الهواء مباشرة على شعبي FM.

وتقدم ليلى بدران فقرة “عروستي” وهي عبارة عن فزورة، يشارك من خلالها المستمعين والإجابة على بعض الأسئلة الفنية المطروحة من داخل عمل سينمائى أو دراما أو عمل مسرحي.

كما تقدم ليلى بدران فقرة تذكرتين سينما المحبوبة لدى المستمعين من جانب المكفوفين بصفة خاصة، والفقرة تتحدث عن بعض الأفلام السينمائية.

كما تقدم ليلى بدران فقرة لو أنت هناك أنا هستناك، وتتحدث عن حضور المهرجانات الفنية ما بين سينما ومسرح ومزيكا وآخر المستجدات الفنية فى المسرح والسينما والموسيقى.