سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: الأردنيون احتلوا القدس وقتلوا اليهود 1948

زعم مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة أن المملكة الأردنية احتلت القدس عام 1948 وقتلت اليهود ودمرت معابدهم هناك.

جاء ذلك خلال مداخلته في جلسة مجلس الأمن بطلب فلسطيني أردني مشترك، تم تأييده من الإمارات العربية المتحدة، المندوب العربي في المجلس وكذلك الصين، في أعقاب اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، لباحات المسجد الأقصى، الثلاثاء الماضي.

وقال المندوب الإسرائيلي : مجلس الأمن يخصص وقته لمناقشة مسألة تافهة.

وفي كلمته أمام المجلس، قال مندوب الأردن، إن بلاده لم تحتل الضفة الغربية والقدس الشرقية، الأردن اتحدت مع الضفة الغربية لتحقيق مصير الفلسطينيين، عام 1950، وكان نموذجاً مميزاً، المندوب الإسرائيلي يكرر الأكاذيب والضلالات، ويرددها بعض أعضاء المجتمع الدولي.