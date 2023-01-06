أسبوع العمالة المصرية| فرص عمل في المحافظات.. عربات تدريب متنقلة تصل جنوب سيناء

نشرت وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة انفوجرافاً، ينقل للرأي العام ،بشكل مُبسط أبرز أنشطة وزارة القوى العاملة خلال الـ7 أيام الماضية.

وبحسب هذا "الانفوجراف"، تؤكد "الوزارة" وبشكل عملي أن التدريب المهني الثابتة والمتنقلة ،وتطوير مراكزه ،بمثابة ذراع الدولة المصرية في سوق العمل ،لتأهيل الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها "السوق".

أمس الخميس، انطلقت عربة تدريب متنقلة، من مقر ديوان عام وزارة القوى العاملة بمدينة نصر ،لتصل في نفس اليوم إلى منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء ،كذراع جديدة من أذرع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقوم بمهمة تدريب الفتيات البدويات على مهمة المشغولات التراثية، والتطريز اليدوي ،وذلك في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي تنفذها "الوزارة" في عدد من محافظات مصر خاصة القرى الاكثر احتياجا،و الواقعة في نطاق "حياة كريمة"، فالعربة الجديدة تأتي ضمن 12 عربة تدريب متنقلة سوف تطلقها الوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة في عدد من المحافظات، لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، كما أن هذه العربة التي انطلقت، تأتي أيضا تنفيذا لوعد وزير القوى العاملة حسن شحاتة لبدويات سانت كاترين، أثناء جولاته الميدانية لعدد من مواقع العمل بجنوب سيناء يوم 11 ديسمبر 2022 الماضي ،لتدريب أكثر من 800 سيدة على مهنة التطريز والمهن التراثية التي تتميز بها تلك المنطقة ،وتأهيلهم لسوق العمل ،ومساعدتهم على مشروعات صغيرة.

كما أنه وللعلم فإن اطلاق هذه العربات المتنقلة يأتي ضمن خطة التدريب المهني للعام المالي الحالي 2022-2023، والتي يتم تنفيذها من خلال عدد 75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت،و 10 وحدات تدريبية ثابتة، وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة، لتنفيذ 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شاب و فتاة..

ويكشف "الانفوجراف" عن أن ملف التدريب المهني كان ولا يزال على رأس إهتمامات "القوى العاملة" فقد شهد هذا الأسبوع أيضا مناقشة مشروع بروتوكول تعاون مرتقب مع شركة ابدأ لتنمية المشروعات، ووزارة التجارة والصناعة، وإتحاد الصناعات،وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لـ"القوى العاملة"،يتضمن تنفيذ خطة لتطوير وإدارة مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة،ووزارة الصناعة ومصلحة الكفاية الإنتاجية،وتوفير تدريب فني ومهني وتثقيفي للعمالة المصرية طبقًا للمعايير الدولية،والسعي نحو تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية،وتحقيق استدامة وجودة التدريب من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة،لتكون ذراعاً جديدة ايضاً من أذرع المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المدن والقرى الأكثر إحتياجاً للخدمات، وذلك من خلال الدعم التمويلي من صندوق تمويل التدريب التابع لوزارة القوى العاملة،فالوزير حسن شحاتة،ومنذ توليه حقيبة "الوزارة" في أغسطس الماضي أكد على أن ملف تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،على رأس أولويات "الوزارة"،تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي .

وبحسب "الإنفوجراف" فإن حصاد هذا الأسبوع تضمن أيضا إستمرار نشاط مديريات القوى العاملة في كافة المحافظات في تنفيذ خطة الوزارة نحو التدريب والتوعية وخدمة المواطنين بشكل لائق وكريم ،كما تضمن ضخ دماء جديدة من مفتشي العمل في المحافظات ،حيث دعا الوزير شحاتة مفتشي العمل إلى التحلي بالمصداقية ،وإستخدام الصلاحيات التي أقرها القانون لهم في صالح تعزيز علاقات العمل ،والحرص على بيئة عمل صحية تستفيد منها العملية الإنتاجية ،وتُحقق مصالح طرفي العمل "صاحب العمل والعامل " وسلامة "المنشأة"،وذلك خلال كلمته بديوان عام "الوزارة"، أمام 72 مفتشاً جديداً لعلاقات العمل والسلامة والصحة المهنية من 11 محافظة،أثناء حلفهم "اليمين القانونية"قبل إستلام مهامهم كمفتشي عمل ،وقال لهم أن "الوزارة" تَضخ اليوم دماءً جديدة من مفتشي العمل في المديريات،مطالباً المفتشين الجُدد بأن يكونوا نواة لجيل جديد يتصف بالسمعة الطيبة ،والإخلاص في العمل لتحسين صورة الوزارة لدى الرأي العام .. وبحسب الانفوجراف ،فإنه وفي إطار إهتمام الوزارة بملف العمالة غير المنتظمة ،والسعي نحو تحقيق خطة "الوزير" في هذا الملف ،عقد شحاتة إجتماعاً مع مديري إدارات العمالة غير المنتظمة،وناقش معهم متابعة تطبيق استراتيجية عمل الوزارة لرعاية العمالة غير المنتظمة خلال الفترة القادمة، والوقوف على التحديات والمعوقات التي تواجه عمل الإدارات، فضلا عن مناقشة ضوابط تسجيل العمالة بقواعد البيانات من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات .

..وفي نفس السياق الخاص بخدمة المواطنين أعلنت الوزارة عن تلقيها طلبات من 14 شركة قطاع خاص على مستوى 6 محافظات لشغل 1223 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة ، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يناير 2023 الجاري ،كما نشرت "الوزارة" تقريراً مفصلاً عن مبادرة "مهنتك مستقبلك"داخل قُرى "حياة كريمة"،ودعت الشباب إلى الإستفادة من هذه "المبادرة" بالتواصل مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات ..كما إستمرت الوزارة في تلقي تقارير بشأن دور مكاتب التمثيل العمالي في الخارج في حماية حقوق العمال المصريين ،وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم خاصة في السعودية والأردن ،موضحة أنها " الوزارة" تمتلك 9 مكاتب عمالية حول العالم ،تحرص من خلالها على تقديم الرعاية والحماية ،والتواصل مع العمالة المصرية الواقعة في نطاق تلك المكاتب وعددها 4 ملايين و200 الف عامل..

ويأتي في "الإنفوجراف" أيضا أن الوزير حسن شحاتة قدم التهنئة إلى الأخوة المسيحيين "شركاء الوطن" بمناسبة عيد الميلاد المجيد ،وبهذه المناسبة أعلن أن الأحد المقبل الموافق 8 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلا من يوم السبت الموافق 7 يناير 2023،بمناسبة عيد الميلاد المجيد ،وذلك للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وبحسب البيان الصادر عن الوزارة يكون يوم الأحد، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار الحرص على توحيد موعد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد .