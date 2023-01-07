آداب وشروط إجابة الدعاء.. 14 أمرا مهما لكل مسلم

كشفت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، عن آداب وشروط إجابة الدعاء ، والتي تتمحور في العديد من الآداب والشروط المهمة والتي ينبغي على المسلم الالتزام بها.

شروط إجابة الدعاء

وذكرت صفحة مجمع البحوث الإسلامية، أن هذه الآداب والشروط ، هي:

1 - الإخلاص في الدعاء وحضور القلب

2 - الجزم بالدعاء

3 - حسن الظن بالله واليقين بالإجابة

4 - عدم التعجل في إجابة الدعاء

5 - التواضع والتذلل مع الإلحاح في الدعاء

6 - اختيار الأوقات الفاضلة

7 - اختيار الأحوال الطاهرة

8 - افتتاح الدعاء بالحمد والثناء على الله

9 - الصلاة والسلام على النبي

10 - الحرص على طيب الطعام والشراب

11 - الدعاء بالخير

12 - اختيار جوامع الدعاء

13 - الحرص على الطاعات

14 - تجديد التوبة



صور استجابة الدعاء



وكشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، عن صور استجابة الدعاء منوها أن لها 3 صور؛ الأولى إما أن يتحقق الشيء، والثانية أن يدخر الله عز وجل الدعاء لينفعك به في الآخرة، والثالثة أن يبعد الله عنك من الأمراض بسبب هذا الدعاء.

وأضاف محمود شلبى، أن الاستجابة موجودة، ولكن ليست مقتصرة على تحقيق الشيء نفسه.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الله سبحانه وتعالى وعد الداعي بالاستجابة،حيث قال تعالى “وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ”، وقال سبحانه “وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ”.