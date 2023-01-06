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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. كاميرات المراقبة تتصدى للغشاشين في امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات.. رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال احتفالات عيد الميلاد

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

وفاة صاحبة أول عملية زراعة رئة في مصر
أجرت مستشفى عين شمس التخصصي بوحدة زراعة الرئة أول عملية زراعة رئة في مصر، حيث تم تبرع شقيقين بفصين لشقيقتهما سحر التي كانت تعاني من فشل تنفسي حاد من الدرجة الأولى.

 

إعداد القادة: خطتنا الاستراتيجية تهدف إلى تجهيز الكوادر لتنفيذ رؤية مصر 2030
انطلقت اليوم فعاليات اليوم الثاني بمحاضرة عن التعامل الإعلامي، وأخرى عن الجوانب القانونية فى المؤسسات، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بالوزارة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد.

عين شمس تكشف موعد افتتاح الجزء الأول من الجامعة الأهلية
كشف الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، موعد بدء الدراسة في الجامعة الأهلية الجديدة، والتي سيتم إنشاؤها في مدخل العاصمة الإدارية علي مساحة 190 فدانا، مشيرًا إلى أن الجامعة تنفذ على 3 مراحل، وستتضمن عددا من الكليات التي تجمع برامج بينية فيما بينها.

 

كاميرات المراقبة تتصدى للغشاشين بامتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعات
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن الجامعة تتصدى لحالات الغش بكافة الطرق الممكنة للقضاء علي هذه الظاهرة.

 

6 خطوات للحصول على شهادة التخرج بكلية الحقوق أبرزها محو أمية 4
أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس عددا من التعليمات للطلاب المقبلين علي التخرج لتجنب وجود أي أخطاء قد تؤخر تخرجهم.

رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد
وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث والعلمي، برفع حالة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية، ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.

فرصة لإظهار المودة.. رئيس جامعة القاهرة يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
تقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس جامعة القاهرة وأعضاء هيئة التدريس، بخالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا لهم المحبة والسلام.

ممكن تفتكره شاب من الزمالك.. صورة لعميد تجارة شبين الكوم تثير الجدل
تداول عدد من طلاب كلية التجارة بشبين الكوم، جامعة المنوفية، صورًا تجمعهم مع الدكتور أمجد عمارة عميد الكلية ، على صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" ، معربين عن سعادتهم بالصور وبشخصية العميد المرحة، مؤكدين أنه يحرص على مداعبة الطلاب بأسلوب راقٍ لإزالة رهبة الامتحان وبث الطاقة الإيجابية فيهم . وحثهم على التركيز في الإجابات.

 

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