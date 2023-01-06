بسمة داوود تتحدى برودة الجو بإطلالة على البحر.. صور

تحدت الفنانة بسمة داوود، برودة الجو وانخفاض درجة الحرارة، وخضعت لجلسة تصوير على شاطئ البحر، ونشرتها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"



وظهرت بسمة داوود بميك اب هادئ وملابس كاجوال حيث ارتدت بنطلون جينز يحمل اللون وسوى شيرت باللون الكحلي، نالت إعجاب متابعيها.

يُعرض حاليًا لـ بسمة داوود مسلسل مشوار الونش وهو من بطولة محمد رجب والفنان محمود عبدالمغني، والفنانة ميمي جمال، والفنانة منة فضالي، والفنانة ميرهان حسين، والفنان إيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.



تدور أحداثه في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.