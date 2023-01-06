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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرنا نور الدين تبهر الجمهور بإطلالة شتوية جذابة.. شاهد

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، بإطلالة جديدة جذبت بيها متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وتألقت "ميرنا" بإطلالة شتوية، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها واعتمدت مكياجا جذابا أبرز جمال ملامحها، مما حازت على إعجاب متابعيها.


يذكر أن آخر أعمال ميرنا نور الدين مسلسل "دايما عامر" من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة،  لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.


وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية مهمة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عددا من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.


 

 

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IMG_٢٠٢٣٠١٠٦_١٨٢١٤٧
إطلالة شتوية ميرنا نور الدين اطلاله جديده اعمال ميرنا نور الدين تبهر متابعيها دايما عامر

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