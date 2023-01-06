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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قراصنة روس يستهدفون مختبرات نووية أمريكية

صدى البلد

أفادت وكالة "رويترز" في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن مجموعة من القراصنة الروس استهدفوا مختبرات نووية أميركية.

واضاف التقرير أن الاستهدافات جاءت  تزامناً مع تلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي بين شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وأعربت رويترز ان 5 خبراء في الأمن السيبراني، قالوا إن مجموعة قراصنة تدعى Cold River استهدفت مختبر "بروكهافن الوطني" (Brookhaven National Laboratory)، ومختبر "لورانس ليفرمور الوطني (Lawrence Livermore National)، عبر إنشاء صفحات تسجيل دخول "مزيفة" لكل مؤسسة.

وقاموا بإرسال بريد إلى العلماء النوويين في محاولة لجعلهم يكشفون عن كلمات المرور الخاصة بهم.

ولم يتم تحديد ما إذا تمكن هؤلاء القراصنة من تنفيذ محاولة تهكير ناجحة، وفق ما أوردت "رويترز".

ونفذت المجموعة هجومها ضد المختبرات الأميركية عندما دخل خبراء الأمم المتحدة الأراضي الأوكرانية، و التي تسيطر عليها روسيا، لتفقد محطة زابوروجيا النووية، وهي أكبر محطة للطاقة الذرية في أوروبا.

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