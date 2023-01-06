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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفيش ورق تواليت.. موظفو تويتر يشتكون من بخل إيلون ماسك

إيلون ماسك
إيلون ماسك

يتبع الملياردير "إيلون ماسك" سياسة تقشفية عنيفة وحادة في إدارته لموقع التدوينات القصيرة "تويتر" الذي أصبح المالك الأوحد له، ولكن يبدو أن سياساته لها بعض العواقب الوخيمة على بيئة العمل والموظفين الذين يشتكون من قذارة الحمامات ذات الرائحة الكريهة وعدم وجود ورق تواليت.

وفقا لموقع businessinsider على مدار الأيام الثلاثة الماضية ، لاحظ الموظفون في مقر ومكاتب إدارة العصفور الأزرق الكائن في حي تشيلسي بمدينة نيويورك آثار قرار "ماسك" بعدم التفاوض بشأن عقود عمال صيانة المرافق والمسؤولين عن تنظيف المكان. بدأت الروائح الكريهة في التسلل من الحمامات المتسخة كما أصبحت المراحيض مسدودة وفقًا لما كشفه شخصان على دراية بالوضع الصعب الذي يعيشه الموظفين.

قالت أحد المصادر من داخل تويتر رافضة الكشف عن هويتها إنه لا يمكن العثور على ورق التواليت في الوقت الذي يصر فيه ماسك على أن يعمل الموظفين أسبوعيا لمدة خمسة أيام من المكاتب.

كشفت المصادر أن هناك عدة طلبات على Slack وعن طريق البريد الإلكتروني مرسلة من الموظفين لشخص مسؤول داخل تويتر يطالبون فيه بتصحيح وضع المراحيض كريهة الرائحة، ولكنهم لم يتلقوا أي رد و لم يرد متحدث باسم Twitter على طلب للتعليق.

خلال الأسابيع الأخيرة ، عمل "ماسك" بكل حزم وجدية على تقليل نفقات  تويتر  لأقصى درجة ممكنة مستغنيا عن معظم طاقة العمل بالشركة، كما تم قطع العديد من المزايا الصحية للموظفين أو الاستغناء عنها ، كما تم تقليص وجبات الطعام المجاني والوجبات الخفيفة المكتبية، ولا تزال المساحات المكتبية في سان فرانسيسكو بمثابة أماكن للنوم ومساحة للاستحمام لخفض تكاليف حجز فندق ومؤخرا تم إغلاق أحد خوادم البيانات الرئيسية الثلاثة على تويتر في الولايات المتحدة لتوفير النفقات.

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فيما قال أحد العاملين رافضا ذكر اسمه، يعمل  في مقر مكتب نيويورك الرئيسي، إن الافتقار إلى الضروريات المكتبية الأساسية مثل ورق التواليت "أمر سيئ للغاية" ويؤثر بشكل كبير على المعنويات المنخفضة بالفعل للعاملين بالشركة. 

هناك مشكلة أخرى ظهرت بسبب سياسة خفض التكاليف وهي عدم وجود فريق دعم داخلي لتكنولوجيا المعلومات، بعد أن أقال ماسك جميع الموظفين تقريبًا المسؤولين عن حل مشكلات أجهزة الكمبيوتر وبرامج العمل.

تويتر إيلون ماسك ورق تواليت Slack Twitter نيويورك تشيلسي

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