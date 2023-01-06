بعد تسريب بيانات 235 مليون حساب على تويتر.. 5 نصائح لحماية حسابك

قدم المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات عددًا من النصائح المهمة لحماية الحسابات الشخصية على توتير وذلك تسريب البريد الإلكتروني لـ 235 مليون حساب على توتير.







وحذر“ السخاوي” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، من الرسائل الانتحالية التي قد يتم إرسالها للشخص على هاتفه وعدم الرد على أية رسائل مجهولة أو فتح لينكات غير معروف مصدرها.





وأكد أهمية عدم وضع رقم الهاتف أو أي معلومات مهمة “بابليك” وعدم استخدام كلمات سر بسيطة يمكن تخمينها، حيث يفضل استخدام كلمات سر معقدة تحتوي على رموز وحروف وأرقام.

