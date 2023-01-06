الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ48 ساعة المقبلة

طقس الـ 48 ساعة المقبلة..كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.







توقعات الأمطار اليوم الجمعة



وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن البلاد تشهد اليوم وغدًا مزيدًا من التحسن في الحالة الجوية وانحصار فرص سقوط الأمطار فقط في السواحل الشمالية للبلاد وهي المحافظات المطلة على البحر المتوسط مطروح والإسكندرية والعلمين، بالإضافة إلى شمال الوجه البحري البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط ورفح والعريش وبعض المناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر حلايب وشلاتين ومرسى علم.





أمطار خفيفة غير مؤثرة



وأشارت “غانم” إلى أن كافة المناطق السابق ذكرها معرضة لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة من اليوم.







وأوضحت أن العظمى تسجل على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار تتراوح بين الـ 19 و20 درجة مئوية، حيث يسود طقس شتوي لطيف تمامًا على أغلب مناطق الجمهورية، كما يسود طقس معتدل تمامًا على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، أما بالنسبة لفترة الليل تسود أجواء شتوية من باردة لشديدة البرودة على كافة أنحاء الجمهورية.





الأرصاد تُحذر من الشبورة المائية

ونوهت بأن استقرار الأحوال الجوية يصاحبه وجود شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.







