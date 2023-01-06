ماذا يفعل زيت الثوم عند استخدامه على الوجه؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فوائد زيت الثوم.

من فوائد زيت الثوم للوجه ما يلي :-

· علاج الالتهابات الفطرية، مثل: الحكة، والسعفة.

· التخلص من حب الشباب؛ لانّه مضاد للبكتيريا والفيروسات، عن طريق مزجه مع حفنة من الطين.

. إعطاء البشرة النضارة والحيوية؛ لاحتوائه على العديد من الفيتامينات الهامة للبشرة.

· تأخير ظهور التجاعيد وعلامات تقدم السن؛ لاحتوائه على الأليسين المضادة للأكسدة، ومادة الكيراتين.

· التخلص من الرؤوس السوداء، والتي تتجمع عادةً حول الأنف.

· تنشيط الدورة الدموية، ممّا يزيد انتعاش البشرة بفضل مادة الكبريت الموجودة فيه.

· يقلل احتمالية الإصابة بسرطان الجلد ومرض الصدفية.

ماسكات زيت الثوم للوجه ما يلي :-

- هرس فص أو اثنين من الثوم، ثمّ إضافة ملعقة من الطين الأبيض، وأخرى من عسل النحل، وقطرة من الماء، مع الحرص على ضرورة غسلالوجه وتنظيفه قبل وضع الماسك، ثمّ دهن الوجه بالخليط وتركه مدّةً لا تقلّ عن نصف ساعة، مع إمكانية تكرار الوصفة ثلاث مرات كحد أقصى خلال الأسبوع.

- هرس فصٍ ثوم مع إضافة القليل من عصير الليمون للحصول على عجينة متماسكة، ثمّ يتمّ دهن المزيج كمرهم على الوجه مدّةً لا تقلّ عن ربع ساعة.