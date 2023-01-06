مواطن يناشد وزارة الصحة لإجراء عملية إزالة مياه بيضاء من عينيه

ناشد المواطن فاروق مساعد المقيم بإحدى قرى مركز دمنهور - بمحافظة البحيرة في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة، بعمل عمليه إزالة مياه بيضاء بعينيه.

وأوضح فاروق مساعد أنه يعاني من وجود مياه بيضاء في العينين مسببة له ضعف في النظر وخاصة أن عمره يتجاوز الـ 80 عاما.



ويناشد فاروق مساعد مجلس الوزراء ووزارة الصحة بإتمام عمليته في أسرع وقت ممكن لتمكنه من مباشرة حياه بصورة طبيعية .



والتواصل مع الحالة على رقم : 01210300542



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.





ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.



