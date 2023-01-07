قبل طرحه رسميا .. مواصفات هاتف Honor Magic 5 Lite 5G

ظهر هاتف Honor Magic 5 Lite 5G من شركة “هونر” لأول مرة على منصة Google Play Console، ويحمل اسم كودي للطراز HNRMO-Q وقد تم رصده لأول مرة بواسطة MyFixGuide.

من المتوقع أن يصل هاتف Honor Magic 5 Lite 5G إلى الأسواق العالمية ليكون خليفة هاتف Magic 4 Lite الذي ظهر لأول مرة في أبريل من العام الماضي. تكشف قائمة Play Console عن بعض المواصفات الرئيسية للجهاز.

تُظهر الصورة المعروضة لـ Honor Magic 5 Lite 5G في قائمة وحدة تحكم جوجل، Play Console أنه سيأتي بنوتش قطرة الماء في المنتصف كما أنه مزود بحواف منحنية وزوائد رفيعة حول الشاشة من أجل راحة يد المستهلك والمستخدم للجهاز. يوجد زر التشغيل والتحكم في الصوت على الجانب الأيمن. تظهر القائمة أن الهاتف الذكي سيتحمل دقة عرض تبلغ 1،080 × 2400 بكسل وكثافة بيكسلات 480 بكسل في البوصة.

سيكون هاتف Honor Magic 5 Lite 5G مع نظام على رقاقة SoC على الرقاقة SM6375 مما يعني أنه يتوافق مع معالج كوالكوم Snapdragon 695 الموجود في هونر Magic 4 Lite ولكن خليفته سيكون له إصدار مختلف من الشريحة.

سيكون معالج الهاتف الجديد ثماني النواة، ستة أنوية Cortex A55 بسرعة 1.8 جيجاهرتز واثنين من نوى Cortex A78 بتردد 2.2 جيجاهرتز. سيتم إقران المعالج مع شركة رسومات جرافيك Adreno 619 GPU تكشف قائمة Play Console أن Magic 5 Lite سيحزم ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجا بايت رام ويعمل على نظام التشغيل المثبت أندرويد 12.

تظل بقية التفاصيل حول هاتف Honor Magic 5 Lite 5G غامضة وملغزة حتى الآن ولكن الشركة ستبدأ في الكشف عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق مع اقتراب طرحه بالأسواق العالمية.