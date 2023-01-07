عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل طرحه رسميا .. مواصفات هاتف Honor Magic 5 Lite 5G

Honor Magic 5 Lite
Honor Magic 5 Lite 5G

ظهر هاتف Honor Magic 5 Lite 5G  من شركة “هونر” لأول مرة على منصة Google Play Console، ويحمل اسم كودي للطراز HNRMO-Q وقد تم رصده لأول مرة بواسطة MyFixGuide. 

من المتوقع أن يصل هاتف  Honor Magic 5 Lite 5G  إلى الأسواق العالمية ليكون خليفة هاتف Magic 4 Lite الذي ظهر لأول مرة في أبريل من العام الماضي. تكشف قائمة Play Console عن بعض المواصفات الرئيسية للجهاز. 

تُظهر الصورة المعروضة لـ Honor  Magic 5 Lite 5G  في قائمة وحدة تحكم جوجل، Play Console أنه سيأتي بنوتش قطرة الماء في المنتصف كما أنه مزود بحواف منحنية وزوائد رفيعة حول الشاشة من أجل راحة يد المستهلك والمستخدم للجهاز. يوجد زر التشغيل والتحكم في الصوت على الجانب الأيمن. تظهر القائمة أن الهاتف الذكي سيتحمل دقة عرض تبلغ 1،080 × 2400 بكسل وكثافة بيكسلات 480 بكسل في البوصة.

سيكون هاتف  Honor Magic 5 Lite 5G مع نظام على رقاقة SoC على الرقاقة SM6375 مما يعني أنه يتوافق مع معالج كوالكوم Snapdragon 695 الموجود في هونر Magic 4 Lite ولكن خليفته سيكون له إصدار مختلف من الشريحة. 

سعر ومواصفات هاتف HONOR X9a.. موبايل هونر المميز بأفضل شاشة

موبايل هيكسر الدنيا.. مواصفات وأسعار تحفة هونر الجديدة Honor 80 GT

سيكون معالج الهاتف الجديد ثماني النواة، ستة أنوية Cortex A55 بسرعة 1.8 جيجاهرتز واثنين من نوى Cortex A78 بتردد 2.2 جيجاهرتز. سيتم إقران المعالج مع شركة رسومات جرافيك  Adreno 619 GPU تكشف قائمة Play Console أن Magic 5 Lite سيحزم ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجا بايت رام ويعمل على نظام التشغيل المثبت أندرويد 12.

تظل بقية التفاصيل حول هاتف Honor Magic 5 Lite 5G غامضة وملغزة حتى الآن ولكن الشركة ستبدأ في الكشف عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق مع اقتراب طرحه بالأسواق العالمية.

هونر Honor Honor Magic 5 Lite 5G جوجل كوالكوم Snapdragon أندرويد أندرويد 12 Magic 4 Lite

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ابن جورج وسوف بعد تعرضه لنزيف في المستشفي

مفاجأة.. كهربا ضمن صفقة مروان عطية للأهلي

لا يستطيع التراجع .. الأهلي في ورطة بسبب عقد المهاجم الغاني

فقد التنفس.. تطورات حالة جورج وسوف بعد نقله للطوارىء

الكشف عن سبب وفاة ابن جورج وسوف

مفاجأة .. لاعب الأهلي مرفوض في سموحة بـ فرمان العشري

الحق بسرعة .. متى ينتهي موعد شراء شهادات الـ 25% من البنوك

قطع العلاقات| قرار عاجل من أبها ضد الأهلي بشأن ميكيسوني

موضوعات متعلقة

تيك توك تتعاقد مع IMDB لإضافة ميزة خاصة بالأعمال الفنية

رؤية بالأبعاد الثلاثية بدون نظارات.. أسوس تكشف عن تكنولوجيا 3D OLED

ريلمي تكشف النقاب عن تكنولوجيا الشحن بقوة 240 وات رسميا

Lenovo تكشف النقاب عن هاتف Thinkphone

اعرف سعر ومواصفات جوالات شاومي ريدمي نوت 12 في الإمارات والسعودية والأردن

إقبال تاريخي على جوال oneplus 11.. اعرف سعره ومواصفاته في الإمارات والأردن والسعودية

درجة سطوع ألفي شمعة.. سامسونج تكشف عن شاشة هاتف Galaxy S23 Ultra

ريلمي تعلن عن ساعتها Dizo Dpro الذكية، اعرف مواصفاتها

ترشيحاتنا

التضخم في منطقة اليورو يتباطأ إلى 9.2% في ديسمبر

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي 

قبل طرحه رسميا .. مواصفات هاتف Honor Magic 5 Lite 5G

دعاء قبل الفجر للفرج وسعة الرزق .. أدركه بـ 10 كلمات مجربة

دعواتكم بالرحمة والمغفرة.. تامر حسني يوجه التعازي للفنان چورچ وسوف على وفاة نجله

رضا عبد العال: الأهلي عمره ما قدرني عكس الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر مكشوف.. ظهور امرأة متبرجة أمام الكعبة يثير الجدل| ومفاجأة صادمة

مش بيلحق يزعل .. إمام عاشور يحتفل بخطوبته | شاهد

تمثال إله نوبي في السودان..آثار أفريقيا في مأزق ولا تجد من يكتشفها

مش مرض .. سبب غير متوقع وراء وفاة ابن جورج وسوف |تفاصيل

فيديو

فى أحدث ظهور.. شريهان تحضتن ممثل شاب على خشبة المسرح I فيديو

حرام عليك.. مواطن ينهار من البكاء بعد سرقة كلبته.. فيديو جراف

تهديد بالإفلاس وضياع لقب الدوري.. الزمالك في مرمى عقوبات الفيفا

متخافوش وربنا موجود .. رسائل هامة من السيسي بقداس عيد الميلاد المجيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ