سعر ومواصفات هاتف HONOR X9a.. موبايل هونر المميز بأفضل شاشة

سعر ومواصفات هاتف HONOR X9a، أحدث إضافة إلى سلسلة X من هونر، والذي يأتي مزودا بشاشة منحنية فائقة وبطارية تدوم طويلا، حيث من المقرر أن تكشف العلامة التجارية التكنولوجية العالمية Honor، عن سعر ومواصفات هاتف HONOR X9a، ضمن حدث الإطلاق المرتقب في سوق الإمارات العربية المتحدة، يوم السبت القادم الموافق 7 يناير.



سعر ومواصفات هاتف HONOR X9a

ستوفر أحدث إضافة لسلسلة Honor X من هونر، أفضل المرئيات والأداء في فئتها مع شاشة AMO المنحنية من جميع النواحي، ومعدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز، وذاكرة تخزين كبيرة بسعة 256 جيجابايت، وبطارية متينة عالية السعة، وكلها مواصفات رائدة داخل هيكل صغير الحجم يناسب حجم الجيب، كما أن هاتف HONOR X9a سيتوفر بسعر مناسب.



مواصفات هاتف HONOR X9a

يتميز هاتف HONOR X9a، بشاشة من نوع AMOLED المنحنية بزاوية 45 درجة، ويبلغ قياسها 6.67 بوصة، مع حواف فائقة النحافة تؤدي إلى نسبة ملحوظة تبلغ 93٪ من الشاشة إلى الجسم، بالإضافة إلى طبقة زجاج مقوى منحني شديد الصلابة.

وتوفر الشاشة الرائدة في فئتها لمستخدمي هاتف هونر المرتقب Honor X9a، تجربة مشاهدة غامرة سواء في سيناريوهات الترفيه مثل الألعاب ومقاطع يوتيوب أو مع المحتوى المقرؤء الخاص بالعمل أو الدراسة.

وتدعم شاشة هاتف Honor X9a معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وتتميز بدعم تقنية التعتيم PWM، والتي تبلغ 1920 هرتز لتقليل وميض الشاشة، مما يخفف من إجهاد العين الناجم عن الاستخدام المطول.

وكما يدعم هاتف Honor X9a دقة تبلغ 2400 × 1080 بكسل، وما يصل إلى 1.07 مليار لون ومجموعة ألوان واسعة بنسبة 100٪ DCI-P3، وهو يوفر صورا بوضوح نابض بالحياة وألوان حيوية.

سيعمل هاتف هونر Honor X9a 5G، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 695 من إنتاج شركة كوالكوم، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، وسيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 6 أو 8 جيجابايت.

سعر ومواصفات هاتف HONOR X9a

تصميم هاتف HONOR X9a

يرث جهاز Honor X9a نفس التصميم الدائري للكاميرا مثل سلسلة Magic Series الرائدة من هونر، ويتميز الهاتف بتصميم كاميرا يسمى Matrix Star Ring متماثل في خلفية الجهاز، مما يجعل تصميم الهاتف الذكي المتميز أكثر سهولة.

ويتمتع هاتف هونر Honor X9a 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر لبيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل.



عندما يتعلق الأمر بالتصميم، سيأتي هاتف Honor X9a بـ 3 ألوان رائعة هي: الفضي والأخضر الزمردي والأسود الليلي.

سعر ومواصفات هاتف HONOR X9a

مميزات هاتف HONOR X9a

يأتي هاتف Honor X9a بسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين حفظ كل المحتوى المفضل لديهم دون المساس بالجودة.

يمكن لجهاز Honor X9a الاستمرار في تشغيله طوال اليوم ودعم ما يصل إلى يومين من الاستخدام اليومي لتجربة مستخدم دون انقطاع دون الحاجة إلى القلق بشأن نفاد الطاقة، وذلك بفضل بطارية ضخمة تبلغ سعتها 5100 مللي أمبير في الساعة، حيث يتم شحنها في غصون 30 دقيقة فقط، باستخدام تقنية الشحن السريع بقدرة 40 وات.

وكما يوفر هاتف Honor X9a، حوالى 12.50 ساعة من بث مقاطع الفيديو، مما يجنب المستخدمين القلقين بشأن انخفاض البطارية.

وبالنسبة للهواتف الذكية ذات الشاشة المنحنية، فليس من غير المعتاد أن يخطئ المستخدمون في فهم جوانب الشاشة، خاصة عند الإمساك بالجهاز بيد واحدة، مما يتسبب في وجود بعض المدخلات العرضية التي تسبب غالبا متاعب غير ضرورية وتقليل كفاءة الجهاز، والتي يمكن أن تظهر للكثيرين كإحدى عيوب الهاتف بالنسبة للكثيرين، ولكن يوفر Honor X9a ميزة مبتكرة لمنع الخطأ باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

سعر هاتف Honor X9a

سيتم تقديم هاتف Honor X9a للعملاء الإماراتيين خلال شهر يناير الجاري، ومن المحتمل أن يبلغ سعر الهاتف حوالي 454 دولارا (أي ما يعادل 11250جنيه مصري) للإصدار الأساسي، أو حوالى 1667 درهم إماراتي.