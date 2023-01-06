وزير الصحة: إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة تتم خلال 48 ساعة

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن آلية الموافقة العلاج على نفقة الدولة شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية وأصبحت مميكنة وسريعة، ولا يوجد أي تدخل بشري في الإجراءات، لافتا إلى أن القرار يتم إصداره بعد 48 ساعة.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تم إجراء مليون و400 ألف عملية جراحية متنوعة من قوائم الانتظار لتقليل الألم لدى المرضى، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

العلاج على نفقة الدولة





تابع وزير الصحة والسكان، قرار العلاج على نفقة الدولة يأتي من خلال ذهاب المريض إلى مستشفى حكومي ومن خلال تقرير اللجنة الثلاثية الذي يفحص حالة المريض وعمل الإشاعات والتحاليل اللازمة وهناك موظف متخصص تابع للمجالس الطبيبة يتم إرسال ملف المريض من خلاله وخلال 48 ساعة يتم إصدار القرار، وهناك بعض الحالات العاجلة لا تنتظر إصدار القرار.

