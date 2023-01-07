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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شرط للتخرج.. حقوق جامعة عين شمس تعلن 6 تعليمات مهمة للطلاب

طلاب
طلاب

يتساءل الكثير من طلاب وطالبات جامعة عين شمس عن أبرز التعليمات الهامة للطلاب؛ لاستيفاء كامل البيانات لتجنب أي أخطاء قد تعطل تخرجهم، كما ينتظر الطلاب نتيجة الجهد الذي بذلوه طيلة تلك السنوات، وتعتبر شهادة التخرج هي المستند الذي يعبر عنهم عند الخروج لسوق العمل.

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لطلاب حقوق عين شمس.. تعرف على محظورات لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، تعليمات للطلاب؛ لاستيفاء كامل البيانات لتجنب أي أخطاء قد تعطل تخرجهم، منوها بأنه يرجى مراجعة قسم شئؤن الطلبة بالكلية؛ للتدقيق بشأن ما يلي:

-التزام الطالب بمحو أمية 4 أفراد.

-التزام الطالب بأداء التربية العسكرية .

-التزام الطالب بأداء الحاسب الألي.

-التزام الطالب بأداء المحكمة التدريبية.

-التزام الطالب بدفع المصروفات والرسوم الدراسية المقررة .

-التزام الطالب بعمل معادلة لمن لم يدرس اللغة الفرنسية في الثانوية العامة او الشهادات المعادلة .

وقالت كلية الحقوق عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  "استمرار  انعقاد الامتحانات وفقا للجداول المعلنة سلفا، وتلتمس العذر من أبنائها الذين سوف يؤدون الامتحانات يوم الأحد القادم، حيث يترتب  على أى تأجيل امتداد الامتحانات إلى إجازة منتصف العام، وكل عام ونحن جميعا بخير وصحة وسلام، وسوف يتم مراعاة ذلك فى الامتحانات المستقبلية.

واكدت ادارة الكلية ان  الامتحانات تُعقد يوم الاحد الموافق 8 يناير 2023 كما هي بالجدول ولا يوجد اي تأجيل للامتحانات.

وكان قد كشف الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، تفاصيل دعم الجامعة لخريجين الكليات المختلفة داخل جامعة عين شمس وعددهم 19 كلية، مشيرا الى أن الجامعة تولي اهتمام كبير خلال الفترة الماضية بالتواصل مع طلابها بعد التخرج، وذلك لدعمهم.

أشار رئيس جامعة عين شمس، إلى أن هناك رابطة لخريجين جامعة عين شمس، تعمل الجامعة علي رابط التواصل مع طلابها بعد التخرج، مؤكدًا أن الاشتراك في الرابطة يوفر الحصول على العديد من الخدمات والامتيازات الطبية والعلاجية بجانب التدريبات والدورات العلمية.

أوضح رئيس الجامعة، أنه يمكن للطلاب التقديم على المنصة الرقمية الخاصة برابطة خريجين الجامعة فور تخرجهم وحتي لو بيوم واحد، مؤكدًا أن الرابطة اتاحت للجامعة تسهيل مساعدة الخريجين.

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