الدخول مجاناً للجمهور.. محمد عبد المنعم: معرض "بيت العرب" يشمل 150 أسرة منتجة

يضم 13 دولة..

كشف محمد عبد المنعم، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب"، مؤكدا أن المعرض تم افتتاح في حضور أحمد أبو الغيط آمين عام جامعة الدول العربية ونفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى.

وأكد "عبد المنعم" خلال مداخلة هاتفية على "راديو مصر" أن المعرض العربي للأسر المنتجة، مقام في قصر القبة، تم افتتاحه 5 يناير ومستمر حتى 11 يناير الجاري، بمشاركة 13 دولة عربية، ويشمل 150 أسرة منتجة والمعرض يفتح أبوابه مجاناً للجمهور من 10 صباحا وحتى 10 مساء.

وأوضح المستشار الاعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، أن المعرض العربي للأسر المنتجة مبادرة مصرية بعد 15 عام ويقام سنويا في دول عربية مختلفة، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية للتمكيمن الإقتصادي ودعم الأسر المنتجة، خاصة في الأعمال التراثية.

وكان السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد افتتحا امس الخميس المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب"، والذي يقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض، ومحافظ دمياط، والسفير هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزراء الشئون الاجتماعية لدول الأردن،الإمارات، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، فلسطين، السوادان، اليمن، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوي من المملكة العربية السعودية، ووفد من سلطنة عمان، والصومال، وكذلك مشاركة 11 سفارة عربية تمثل دول "السعودية - الإمارات – قطر- الكويت- لبنان- جيبوتي- المغرب – فلسطين- اليمن- موريتانيا- البحرين"، فضلا عن المندوبين الدائمين لدي جامعة الدول العربية، وبعض الفنانين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات الدولية وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

150 أسرة منتجة



ومن المقرر أن يستمر المعرض الذي يقام على مساحة 4000 متر بقصر القبة الرئاسي بمحافظة القاهرة حتي ١١ يناير الجاري، ويفتح المعرض أبوابه مجانا للجمهور من الساعة ١٠ صباحا حتي ١٠ مساء من بوابة رقم (١) بقصر القبة، وكافة المعلومات الخاصة بالمعرض متاحة علي موقع um-in.com والموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي وحسابات وزارة التضامن الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشهد مشاركة 12 دولة عربية متضمن ضيف الشرف المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وتبلغ عدد عدد الأسر المنتجة المشاركة في المعرض حوالي 150 أسرة منتجة موزعة كالتالي 70 أسرة مصرية، و80 أسرة من الدول العربية.

https://fb.watch/hUbwRydLRN/?mibextid=RUbZ1f