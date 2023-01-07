كنائس الأقصر تحتفل بقداس عيد الميلاد المجيد

احتفلت إيبارشية إسنا وأرمنت جنوب الأقصر، بعيد الميلاد المجيد، وأقيم قداس العيد وسط أجواء أحتفالية مبهجة، بمشاركة الأباء الكهنة وخورس الشمامسة وعدد غفير من الشعب القبطي.

وترأس نيافة الأنبا يواقيم، الأسقف العام للإيبارشية إسنا وأرمنت، قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقيم بكنيسة العذراء مريم بإسنا (مقر المطرانية)، وشاركه في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، القمص بولا نصر، والقمص مينا جاد، والقس هارون صموئيل، والقس ابراهيم عبادي، والقس فيلوباتير سفين، والقس بطرس يسي، بينما قاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات قداس العيد.

مديرية أمن الأقصر

وفي نفس السياق، كثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء حسن عبد العزيز حكمدار المديرية، من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط جميع كنائس وأديرة المحافظة، وذلك في إطار خطة التأمين التي وضعتها مديرية أمن الأقصر.

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