اقتصادي: الصعيد يشهد طفرة غير مسبوقة والمشروعات تحد من الهجرة الداخلية

أكد الخبير الاقتصادي محمد عيد، أهمية تنمية محور الصعيد، مشيرا إلى أن الصعيد يشهد في الفترة الأخيرة طفرة غير مسبوقة.

وأشاد محمد عيد، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصعيد وتحديدا لمحافظة سوهاج، في ظل التطوير الذي تشهده المحافظة التي كانت مهمشة طيلة العقود الماضية.

وأكد محمد عيد، أن مثل هذه المشروعات تساهم في الحد من سلبيات الهجرة الداخلية وتساهم بشكل كبير في القضاء على فكر الهجرة غير الشرعية بحثا عن العمل لما لها من دور إيجابي في توفير العديد من فرص العمل؛ مشيدًا بقرار توفير فرص العمل لأبناء المحافظات المقام بها المشاريع.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح الخميس، عددا من المشروعات القومية والتنموية في محافظة سوهاج، ومن بينها: مستشفى جامعة سوهاج الجديدة، و5 مشروعات لمياه الشرب، ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي.

الخبير الاقتصادي

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة سوهاج: "أنه لمن حسن الطالع ومن دواعي سروري أن أستهل زياراتي الميدانية في مطلع عامنا الجديد بزيارة لسوهاج قلب صعيد مصر الطيب، وأرض الخير والأصالة وبلد الحكمة التي عرفت أرضها الحضارة منذ آلاف السنين".