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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

جمال شعبان ينصح بتناول 7 أطعمة لـ خفض ضغط الدم|لن تتوقعها

جمال شعبان
جمال شعبان

ارتفاع ضغط الدم هو أكثر عوامل الخطر التي يمكن الوقاية منها شيوعًا للإصابة بأمراض القلب، يعاني أكثر من مليار شخص حول العالم من ارتفاع ضغط الدم ، والذي يُعرّف على أنه قيم ضغط الدم الانقباضي (SBP) (الرقم الأعلى) 130 ملم زئبق أو أكثر ، وضغط الدم الانبساطي (DBP ، الرقم السفلي) أكثر من 80 ملم Hg أو كليهما.

تستخدم الأدوية ، بما في ذلك مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE) ، بشكل شائع لخفض مستويات ضغط الدم ومع ذلك ، فإن تغييرات نمط الحياة ، بما في ذلك التعديلات الغذائية ، يمكن أن تساعد في خفض مستويات ضغط الدم إلى النطاقات المثلى وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

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يُقترح اتباع نظام غذائي مغذي وصحي للقلب لجميع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، بما في ذلك أولئك الذين يتناولون أدوية خفض ضغط الدم.

يعد النظام الغذائي الصحي ضروريًا لخفض ضغط الدم والحفاظ على المستويات المثلى ، وقد أظهرت الأبحاث أن تضمين أطعمة معينة في نظامك الغذائي ، خاصة تلك الغنية بالعناصر الغذائية المحددة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم ، يقلل من مستويات ضغط الدم.

كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن أفضل الأطعمة التي تساهم في خفض ضغط الدم.

 أطعمة تخفض ضغط الدم المرتفع 


١- الحليب 
٢- السبانخ
٣- لب عباد الشمس
٤- الشكولاتة السوداء المرة
٥- الموز
٦- فول الصويا
٧- البطاطس المشوية

ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم امراض القلب ضغط الدم الانبساطي نظام غذائي مغذي

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