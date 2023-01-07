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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. توقف حركة الطيران في مطار النجف

مطار النجف
مطار النجف

أعلن مطار النجف الدولي، السبت، تعليق الرحلات الجوية مؤقتاً، بسبب تدني مدى الرؤية نتيجة الضباب الكثيف الذي يضرب العراق .
 
وقال مدير المطار، حكمت أحمد، في تصريح نقلته الوكالة الرسمية  إنه "تم تعليق الرحلات الجوية من وإلى المطار بسبب سوء الطقس وتصاعد الضباب".

وكانت إدارة مطار بغداد الدولي، السبت، توقف حركة الملاحة بسبب سوء الاحوال الجوية في العراق.


وقال المطار في بيان له  "تود إدارة مطار بغداد الدولي التوضيح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الملاحية، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 200م".

وتابع، أنه "سيتم إعلامكم بطبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار".

يشار الى أن توقف الرحلات في مطار بغداد والمطارات العراقية الاخرى يحصل دائما نتيجة سوء الاحوال الجوية كالضباب الكثيف او الامطار الغزيرة، فيما تعاود حركة الملاحة بعد ذلك بشكل طبيعي.

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