عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لعدم الإعلان عن الوظائف.. الفتوى تلغي قرارات تعيين موظفين بالقومي لحقوق الإنسان

صدى البلد

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى تحصن قرار الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان الخاص بموظفة واحدة لها حق التعيين واكتسبت مركز قانوني بعد تعينها ، في إحدى وظائف الخدمات المعاونة بالمجلس، وعدم جواز سحبه.

كما انتهت ، إلي انعدام القرارات الأخرى المستطلَع الرأي بشأنها ، فيما تضمنته من تعيين بعض العاملين بالمجلس، وجواز سحبها، وذلك لبطلان هذه القرارات وصدورها في غير محلها ، لفقدها الشرط المهيّئ للعمل والمؤهّل لشغل الوظيفة .

صدرت الفتوى ، ردًا علي تساؤل بشأن تعيين بعض العاملين فى المجلس دون اتباع الإجراءات الجوهرية المقررة قانونًا فى هذا الشأن، حيث لم يتم الإعلان عن الوظائف التي جرى التعيين فيها، كما لم يتم إجراء مسابقة بشأنها، أو إبرام عقود عمل للمُعينين فيها، ذلك فضلا عن خلو القرارات المشار إليها من بيان مؤهلات المُعينين، وتحديد الوظائف التي تم تعيينهم عليها .

وتبين للفتوى ، أن الأمين العام السابق للمجلس القومى لحقوق الإنسان أصدر فى غضون شهرى سبتمبر وأكتوبر من العام المنصرم قرارات التعيين المستطلع الرأى بشأنها، دون أن يراعيَ فى إصدارها الشروط والإجراءات التى استلزمتها وحدّدتها لائحة شئون العاملين بالمجلس؛ إذ لم يجر الإعلان عن المسابقة الخاصة بشغل هذه الوظائف، فإنه ولئن كان من المستقر عليه أن قرارات التعيين الصادرة بالمخالفة لشرط الإعلان تتحصّن بفوات الستين يومًا، وأنه ليس للجهة الإدارية سحبها بعد فوات هذا الميعاد .

وأوضحت الفتوى ، أن الالتزام بالإعلان إنما يقع على عاتق الجهة الإدارية، وأن عدم مراعاة إجراء الإعلان عن الوظيفة الشاغرة، وإن كان يشكل مخالفة في ذاته، فإنه ليس من شأن ذلك أن يتحمل الموظف الذى شغل الوظيفة دون مراعاة هذه الإجراءات تبعة تخلفها، إذ إن ذلك يتنافى وحقه المُكتسب في الاحتفاظ بمركزه القانوني الذى استقر بفوات ميعاد الستين يومًا المقررة لسحب القرار .

والثابت من الاطلاع على القرارات المستطلع الرأى بشأنها باستثناء القرار الصادر بتعيين إحدي الموظفات ، فى وظائف الخدمات المعاونة بالمجلس - باعتبارها معينة في إحدى وظائف الخدمات المعاونة-، أن ما لحق هذه القرارات من عوار لا يقتصر على تخلف الإعلان حسبما تقدم، بل تجاوزه؛ إذ لم تتضمن القرارات المشار إليها الوظائف التى عُيّن عليها مَن شملهم التعيين أو المؤهلات الحاصلين عليها .

وأكدت الفتوى ، أنه من حالات انعدام القرارات حالة انعدام ركن المحل، كتعيين موظف على غير وظيفة، أو تعيين مَن هو فاقد أصل الشرط المهيّئ للعمل والمؤهّل لشغل الوظيفة، فمن ثم تكون قرارات التعيين أرقام الصادرة لباقي الموظفين ، قد وردت على غير محل؛ مما يهوى بها إلى درك الانعدام، فلا يلحق بها حصانة، ولا تتقرر لها حماية، ويجوز سحبها أو إلغاؤها في أي وقت دون التقيد بميعاد الستين يومًا المشار إليه، بحسبان أنه لا حصانة لقرار يقوم على المخالفة الجسيمة لصحيح حكم القانون، أو يعتدي على النظام العام أو المقومات الأساسية للمجتمع .

الفتوى والتشريع مجلس الدولة القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. مرتضى منصور يتقدم بشكوى رسمية ضد الأهلي بسبب سافيو

رجع 1200 جنيه تاني|هبوط أسعار الذهب بعد شهادات الـ25% وعيار 21 مفاجأة

بعد خطاب اتحاد الكرة .. الفيفا يحسم مصير كهربا

بقميص النادي.. صفقة الأهلي الجديدة لأول مرة في الجزيرة| شاهد

فقد التنفس.. تطورات حالة جورج وسوف بعد نقله للطوارىء

قطع العلاقات| قرار عاجل من أبها ضد الأهلي بشأن ميكيسوني

الشتاء يكشر عن أنيابه.. الأرصاد تُحذر: الأحد ذروة التقلبات الجوية

الدولار في مأزق بالسوق السوداء.. وسعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك مفاجأة

موضوعات متعلقة

دعوى قضائية لاستبعاد اللاجئين عن مصر

الفتوى تُلزم الإسعاف صرف قيمة الاعمال الزائدة في تطوير المبنى

فى 3 قضايا بمحافظات مختلفة.. القضاء يلزم الداخلية بمحو السجل الجنائى لميت

القضاء الإدارى ينصف ضباط الشرطة فى مكافأة نهاية الخدمة

الإدارية العليا: الحكومة ملزمة بتزويد العقارات المخالفة بالكهرباء والمياه

القضاء الإدارى: إعادة تصحيح أوراق الإجابات حق لطلاب الجامعات

علاقة مشبوهه باختهم.. محاكمة 4 أشقاء فى الجيزة لاتهامهم بقتل شاب

ملايين الجنيهات.. محاكمة رئيس جامعة دمنهور بتهمة الرشوة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتصل هاتفيا بقداسة البابا تواضروس للاطمئنان على صحته

سقوط صاحب مصنع بالقاهرة استولى على 8 مليون جنيه من راغبي الاستثمار

أبرزها إعادة مباراة الزمالك والداخلية .. 6 قرارات من مرتضى منصور

بوتين يحتفل بعيد الميلاد دون صخب في ضواحي موسكو

خليجي 25 | العراق توجه رسالة لـ ممثل أمير الكويت وتكشف عن مفاجأة

مفاجآت مدوية.. صدى البلد يكشف التفاصيل الكاملة لأزمة إيقاف سافيو بعد شكوى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة تقاوم الإنفلونزا خلال الشتاء.. موجودة في البيت

خسيتي إزاي كده.. إنجي وجدان تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

رجل إكوادوري يتحول إلى امرأة من أجل حضانة بناته

اوعى تعملها.. معلومات خطيرة عن عملية نجل جورج وسوف

فيديو

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. فضل شاكر يكشف عن برومو أغنيته الجديدة

فى أحدث ظهور.. شريهان تحضتن ممثل شاب على خشبة المسرح I فيديو

حرام عليك.. مواطن ينهار من البكاء بعد سرقة كلبته.. فيديو جراف

تهديد بالإفلاس وضياع لقب الدوري.. الزمالك في مرمى عقوبات الفيفا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

اﻟﻤﺰﻳﺪ