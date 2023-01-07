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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نورين شحاتة تستدرج بيومي فؤاد لفخ مباراة الـ6-1 بين الأهلي والزمالك.. شاهد

مبارة القمة
مبارة القمة

وجهت الإعلامية نورين شحاتة، مقدمة برنامج “السجادة الحمراء”، عبر قناة “الأهلي”، سؤالًا ذكيًا للفنان بيومي فؤاد وكانت تعرف إجابته جيدًا ، وذلك في الجزء الثاني من حلقته بالبرنامج.

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بيومي فؤاد: لم أتوسط لابني في الفن.. وكل سنة بيطلع بـ12 مادة

وقالت نورين شحاتة، : “أنت عارف الحلقة دي هتتذاع إيمتى”، ليرد بيومي فؤاد، “إيمتى يعني؟”، لترد عليه الإعلامية، قائلة: "يوم 1/6 في إشارة منها إلى يوم ماتش مباراة القمة الشهيرة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك والذي انتهى بفوز المارد الأحمر بـ6 أهداف مقابل هدف للقلعة البيضاء؛ لتُثير الحلقة حالة من السخرية على نادي الزمالك.

 

مباريات القمة 

 

وقال الفنان بيومي فؤاد، خلال استضافته ببرنامج “السجادة الحمراء”، إن مباريات القمة بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك الوحيدة التي ليس لها أي توقعات للنتيجة ولكن هدف “القاضية ممكن” في نهائي القرن الأفريقي للكابتن مجدي قفشة لا يمكن يتنسي.

ووجه الفنان بيومي فؤاد، رسالة لجمهور النادي الأهلي من خلال برنامج “السجادة الحمراء” قائلًا: "لو أنتم بتقولوا إن النادي الأهلي فريق عظيم.. أنا بقولكم وأنتم جمهور عظيم أيضاً"؛ لتصفق الإعلامية نورين شحاتة على إجابته الدبلوماسية.

وأوضح الفنان بيومي فؤاد، ردًا على سؤال رد فعلك على هدف “القاضية ممكن” للاعب مجدي قفشة قائلًا: "أندهش من كل ما يفوز النادي الأهلي ببطولة سواء محلية أو أفريقية يقوم النادي المنافس والإعلام وينكدوا علينا، معقبًا: "ده مش حق ربنا يعني".

نورين شحاتة السجادة الحمراء بيومي فؤاد القمة الأهلى

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