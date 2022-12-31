بيومي فؤاد: لم أتوسط لابني في الفن.. وكل سنة بيطلع بـ12 مادة

قال الفنان بيومي فؤاد، إن الفن به واسطة، ولكن لحدود معينة، مضيفًا: "لم أتوسط لابني في الفن، محمد ابني دخل معهد السينما بالفلوس، وكل سنة بيطلع بـ12 مادة، ولسه ما اتخرَّجش".

وأشار الفنان بيومي فؤاد، خلال لقاء خاص مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "السجادة الحمراء"، المذاع عبر فضائية "الأهلي": "ابني بيسقط كل سنة، وممكن يتجامل، بس مش بيتجامل، وأنا مع الأساتذة والمعهد جدا، حيث أن المجاملة لها حدود،، متابعًا: "ابني موهوب، وممكن أزقه، بس لو مش موهوب؛ مش هينفع يكمل".

بساعد ابني وغيره

وأضاف الفنان بيومي فؤاد، أن : "أنا بساعد ابني وغيره"، معتبرًا أن بعض أبناء الفنانين تعرضوا لحكم مسبق؛ لأنهم أبناء فنانين، معلقًا: "هو في زي دنيا سمير غانم، وأحمد الفيشاوي، وأحمد السعدني شاطرين كده".