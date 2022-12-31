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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيومي فؤاد: لم أتوسط لابني في الفن.. وكل سنة بيطلع بـ12 مادة

صدى البلد

قال الفنان بيومي فؤاد، إن الفن به واسطة، ولكن لحدود معينة، مضيفًا: "لم أتوسط لابني في الفن، محمد ابني دخل معهد السينما بالفلوس، وكل سنة بيطلع بـ12 مادة، ولسه ما اتخرَّجش".

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وأشار الفنان بيومي فؤاد،  خلال لقاء خاص مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "السجادة الحمراء"، المذاع عبر فضائية "الأهلي": "ابني بيسقط كل سنة، وممكن يتجامل، بس مش بيتجامل، وأنا مع الأساتذة والمعهد جدا، حيث أن المجاملة لها حدود،، متابعًا: "ابني موهوب، وممكن أزقه، بس لو مش موهوب؛ مش هينفع يكمل".

بساعد ابني وغيره

وأضاف الفنان بيومي فؤاد، أن : "أنا بساعد ابني وغيره"، معتبرًا أن بعض أبناء الفنانين تعرضوا لحكم مسبق؛ لأنهم أبناء فنانين، معلقًا: "هو في زي دنيا سمير غانم، وأحمد الفيشاوي، وأحمد السعدني شاطرين كده".

 

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