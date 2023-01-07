الحكومة الأمريكية تطلق موقعًا إلكترونيًا لضحايا الملياردير المحتال بنكمان فرايد

أطلقت الحكومة الأمريكية موقعًا إلكترونيًا لضحايا الاحتيال المزعوم لمؤسس بورصة العملات المشفرة FTX Sam Bankman-Fried للتواصل مع سلطات إنفاذ القانون.

وسمح قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان في مانهاتن للمدعين الفيدراليين باستخدام الموقع، وعدم الاضطرار إلى الاتصال بالضحايا بشكل فردي.

وقال ممثلو الادعاء إن شركة FTX قد تدين بأموال لأكثر من مليون شخص، ما يجعل الاتصال بكل منهم “غير عملي”.

ويشترط القانون الفيدرالي على المدعين الاتصال بضحايا الجرائم المحتملين لإبلاغهم بحقوقهم، بما في ذلك الحق في الحصول على تعويض، والاستماع إلى المحكمة والحماية من المتهمين.

'إذا كنت تعتقد أنك قد تكون ضحية للاحتيال من قبل صموئيل بانكمان فرايد، فيرجى الاتصال بمنسق الضحية / الشاهد في مكتب المدعي العام للولايات المتحدة ،' كما جاء في الموقع، وكان الموقع قد بدأ العمل بعد ظهر يوم الجمعة.

ودفع بانكمان فرايد، 30 عامًا، بأنه غير مذنب في ثماني تهم بالاحتيال والتآمر على انهيار شركة FTX في نوفمبر.

وقال المدعون إنه سرق المليارات من ودائع عملاء FTX لسداد ديون صندوق التحوط الخاص به ، أبحاث ألاميدا، وكذب على المستثمرين بشأن الوضع المالي لشركة FTX.

واعترف الملياردير السابق بأوجه قصور في إدارة المخاطر ، لكنه قال إنه لا يعتبر نفسه مسؤولاً جنائياً.

ولم يستجب مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن ولا محامو بانكمان فرايد على الفور لطلبات التعليق يوم الجمعة.