رئيس جامعة حلوان: نعمل على تقديم دورات تدريبية تؤهل الطلاب لسوق العمل

تعمل جامعة حلوان هذا العام على تقديم العديد من البرامج التدريبية لطلاب الجامعة بكافة الكليات حرصا على تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لمواجهة سوق العمل ومواكبة التطور التكنولوجي.



وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان حول ما يتم تقديمه من برامج تدريبية للطلاب بأن من أهم المراكز التي تعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل وتنمية مهاراتهم المختلفة مركز اللغات والاغراض المتخصصة بكلية الاداب ، حيث يعد من المراكز الرائدة التي تخدم آلاف الطلاب والباحثين والخريجين في تعلم لغات جديدة وإتاحة الفرصة أمام قطاع عريض من فئات المجتمع، في الحصول على التعليم بجودة عالية في مجال تعليم اللغات الأجنبية والترجمة، والمساهمة في إعداد الطلاب وإمدادهم بالمهارات لمواجهة تحديات سوق العمل.

جدير بالذكر انه تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان دورة تدريبية في التنمية البشرية تحت عنوان: “تدريب المدربين TOT.. إدارة الموارد البشرية HRM” .

وتتضمن الدورة التدريبية التي تعقد بعنوان “تدريب المدربين TOT مناقشة مجموعة من المحاور حول مفهوم ومميزات العملية التدريبية، فلسفة التدريب، والفرق بين التدريب والتعليم، ومهارات الاتصال الفعال، وتصميم وإعداد الحقيبة التدريبية، وكيفية إعداد المادة العلمية، أساليب التدريب، مهارات الألعاب التدريبية، فنون العرض واللقاء، وإدارة الجلسات التدريبية، وأساليب التدريب، وانماط الشخصيات، وعلاج الخوف والقلق وعلاج الأفكار الهدامة، والتفكير الإبداعي وتصميم البرامج التدريبية.