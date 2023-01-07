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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مشادة بينهما.. طفل 6 سنوات يطلق النار على معلمته بولاية فيرجينيا

الشرطة الامريكية
الشرطة الامريكية

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على طفل في السادسة من عمره أطلق النار من سلاح على معلمة في الثلاثينيات من عمرها، داخل مدرسة في ولاية فرجينيا، حسبما أعلنت الشرطة.

وحسب بيان الشرطة في الولاية الامريكية فقد وقع الحادث وقع بعد الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش) بقليل في مدرسة ريتشنيك الابتدائية بمدينة نيوبورت نيوز، فيما لم يكن محددا كيف حصل الطفل على السلاح الناري، حيث أكدت الشرطة أن الحادث لم يكن "إطلاق نار عرضيا".

وأصيبت المعلمة، بإصابات تهدد حياتها، وقد جرى نقلها إلى مستشفى محلي ويتابع الأطباء حالتها عن كثب، وفقا لموقع “بي بي سي”.

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وشدد درو على أن إطلاق النار كان حادثًا فرديا وشدد على أن الضباط "لم يواجهوا موقف وجود شخص يطلق النار بشكل عشوائي في المدرسة".

وقال المسؤولون إنه على الرغم أن المدرسة، التي تضم حوالي 550 طالبًا، بها معدات للكشف عن المعادن، فإن فحص الطلاب بشكل عشوائي ولم يتم تفتيش كل طفل.

وامتنعت الشرطة عن ذكر اسم السلاح المستخدم في الحادث لكنها قالت إن الصبي استخدم مسدسًا.

وقال رئيس منطقة المدارس، الدكتور جورج باركر، إن المسؤولين "سينظرون في أي حالة ربما تكون قد تسببت في هذا الحادث".

وأضاف الدكتور باركر "هذا مروع، شيء مثل هذا يجب ألا يحدث أبدًا". "نريد أن نضمن عدم حدوث أي شيء مثل هذا مرة أخرى."

وقال إن المدرسة ستغلق يوم الاثنين وتعهد بتقديم الدعم للطلاب وأولياء الأمور لمساعدتهم على التعامل مع الحدث الصادم.

بريطانيا الشرطة الأمريكية ولاية فرجينيا الشرطة الامريكي ولاية فيرجينيا منطقة المدارس الولاية الأمريكية

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