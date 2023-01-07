عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تجري مباحثات طارئة مع الأطباء لمعالجة أزمة الرعاية الصحية خلال الشتاء

صدى البلد

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم /السبت/، أن رئيس الوزراء ريشي سوناك سيجري مع القادة الأطباء وخبراء ووزراء الصحة في أنحاء المملكة المتحدة مباحثات طارئة خلال منتدى"تعافي هيئة الخدمات الصحية بانجلترا".
وأوضحت الحكومة البريطانية - عبر موقعها الرسمي - أن اجتماع سوناك في مقر الحكومة البريطانية "10 دوانينج ستريت" يأتي في محاولة لمعالجة أزمة الرعاية الصحية خلال فصل الشتاء في بريطانيا.
ومن المقرر أن يتم التركيز على 4 قضايا رئيسية خلال المنتدي، وهي، الرعاية الاجتماعية وتأخر الخروج والرعاية العاجلة والطوارئ والرعاية الاختيارية والرعاية الأولية.
من جانبه، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية "دون ذكر اسمه"، "كما أوضح رئيس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، فإن تخفيف الضغوط الفورية مع التركيز أيضًا على التحسين طويل الأجل لنظام هيئة الخدمات الصحية هو أحد وعود سوناك الرئيسية".
وأوضح أن هدف المنتدى جمع أفضل العقول في قطاعي الصحة والرعاية للمساعدة في مشاركة المعرفة والحلول العملية حتى يتم مواجهة التحديات الأكثر أهمية مثل التأخير في الخروج والرعاية الطارئة.
وأضاف أن "الحكومة البريطانية ترغب في تصحيح التباين غير المبرر في أداء هيئة الخدمات الصحية بين المناطق المحلية لأنه بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه، يجب أن تكون قادرًا على الوصول إلى رعاية صحية جيدة".
ويعاني نظام الخدمة الصحية البريطاني (إن.أتش.أس.) - منذ أكثر من عقد - من التقشف الشديد ثم من تداعيات فيروس كورونا، ما تركه منهكا بشكل كامل.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. مرتضى منصور يتقدم بشكوى رسمية ضد الأهلي بسبب سافيو

بعد خطاب اتحاد الكرة .. الفيفا يحسم مصير كهربا

رجع 1200 جنيه تاني|هبوط أسعار الذهب بعد شهادات الـ25% وعيار 21 مفاجأة

الأهلي يخطف صفقة مدوية من الزمالك.. تفاصيل

بقميص النادي.. صفقة الأهلي الجديدة لأول مرة في الجزيرة| شاهد

60 مليون جنيه.. قرار عاجل من الزمالك بشأن ضم فيسنينت أبو بكر

الدولار في مأزق بالسوق السوداء.. وسعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك مفاجأة

ملقتيش مكان غير الحرم.. قصة الهجوم النارى على هلا رشدى وموقف الموسيقيين

ترشيحاتنا

هل تنخفض أسعار الذهب بعد طرح شهادات الـ 25%؟.. الشعبة تجيب

قرار جمهوري بتعيين نائبي للاستثمار والمنطقة الجنوبية الاقتصادية لقناة السويس

ينتهي 2025.. الري: بدأنا صب خرسانات مشروع قناطر ديروط الجديدة.. فيديو

أرخص 5 سيارات مستعملة فى 2023 بالسوق المصرى

365 ألفَ طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الأزهر غدًا

مهنئا الأقباط بعيد الميلاد..محافظ أسوان: وحدة وتماسك المصريين الضمان الوحيد لعبور التحديات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتبرهم قطع شطرنج وقتل 25 من مقاتلي طالبان.. تفاصيل كتاب الأمير هاري

جمال شعبان ينصح بتناول 7 أطعمة لـ خفض ضغط الدم|لن تتوقعها

بعد وفاة نجل جورج وسوف بسببها.. طرق آمنة للتخسيس بعيدا عن عمليات التكميم

بكى تحت النظارة السوداء.. جورج وسوف ينهار في عزاء نجله

فيديو

انهيار عصبي يصيب سلطان الطرب.. سر رحيل نجل جورج وسوف

ملقتيش مكان غير الحرم.. قصة الهجوم النارى على هلا رشدى وموقف الموسيقيين

بعد ابن جورج وسوف.. نجوم رحلوا نتيجة عمليات التخسيس.. خطأ طبي سبب وفاة سعاد نصر .. وكاد ينهي حياة فجر السعيد

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. فضل شاكر يكشف عن برومو أغنيته الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ