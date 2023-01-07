بريطانيا تجري مباحثات طارئة مع الأطباء لمعالجة أزمة الرعاية الصحية خلال الشتاء

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم /السبت/، أن رئيس الوزراء ريشي سوناك سيجري مع القادة الأطباء وخبراء ووزراء الصحة في أنحاء المملكة المتحدة مباحثات طارئة خلال منتدى"تعافي هيئة الخدمات الصحية بانجلترا".

وأوضحت الحكومة البريطانية - عبر موقعها الرسمي - أن اجتماع سوناك في مقر الحكومة البريطانية "10 دوانينج ستريت" يأتي في محاولة لمعالجة أزمة الرعاية الصحية خلال فصل الشتاء في بريطانيا.

ومن المقرر أن يتم التركيز على 4 قضايا رئيسية خلال المنتدي، وهي، الرعاية الاجتماعية وتأخر الخروج والرعاية العاجلة والطوارئ والرعاية الاختيارية والرعاية الأولية.

من جانبه، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية "دون ذكر اسمه"، "كما أوضح رئيس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، فإن تخفيف الضغوط الفورية مع التركيز أيضًا على التحسين طويل الأجل لنظام هيئة الخدمات الصحية هو أحد وعود سوناك الرئيسية".

وأوضح أن هدف المنتدى جمع أفضل العقول في قطاعي الصحة والرعاية للمساعدة في مشاركة المعرفة والحلول العملية حتى يتم مواجهة التحديات الأكثر أهمية مثل التأخير في الخروج والرعاية الطارئة.

وأضاف أن "الحكومة البريطانية ترغب في تصحيح التباين غير المبرر في أداء هيئة الخدمات الصحية بين المناطق المحلية لأنه بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه، يجب أن تكون قادرًا على الوصول إلى رعاية صحية جيدة".

ويعاني نظام الخدمة الصحية البريطاني (إن.أتش.أس.) - منذ أكثر من عقد - من التقشف الشديد ثم من تداعيات فيروس كورونا، ما تركه منهكا بشكل كامل.

