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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتخفيضات تصل إلي 30 %..افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة قوص

افتتاح معرض أهلاً
افتتاح معرض أهلاً رمضان

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، معرض" أهلا رمضان" لبيع السلع الغذئية والاستهلاكية بأسعار مخفضة بمدينه قوص، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والعميد محمد غنيم، المستشار العسكرى للمحافظة، و أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، و سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

قال محافظ قنا ، إن المعرض يضم العديد من السلع الغذائية الأساسية، والسلع الإستهلاكية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في المحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية، و يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير أفضل السلع بأسعار مخفضة في جميع المحافظات بهدف استقرار الأسواق، و تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام أمنه، وزير التنمية المحلية بإقامة معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم.

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وأضاف الداودى، بأن محافظة قنا والوحدات المحلية التابعة لها تقدم كافة التسهيلات من حيث توفير الأراضى، و التجهيزات اللازمة للمعارض، لتشجيع كبار التجار علي إقامة معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

و أشار محافظ قنا ، إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد إقامة المزيد من معارض" أهلا رمضان " بالتنسيق مع الغرفة التجارية وكبار تجار السلع.

وكلف محافظ قنا، وكيل وزارة التموين بالإشراف المستمر علي المعارض، للتأكد من توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها البيت المصرى، ومدى إلتزام العارضين بالأسعار المتفق عليها مع الغرفة التجارية والمحافظة.

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