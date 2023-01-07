بيومي فؤاد عن إصابات النادي الأهلي: «بدأت أصدق في السحر» |فيديو

قال الفنان بيومي فؤاد، إن رضا عبد العال كان الأفضل في النادي الأهلي، وكذلك إسلام الشاطر، مشيرًا إلى أن تيشرت النادي الأهلي قد يوتر أي لاعب جديد على النادي الأهلي، موضحا أن مروان محسن كان لاعبا جيدا للغاية، ولكن حظه مع النادي الأهلي لم يكن جيدا.

وتابع "بيومي فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "السجادة الحمراء"، المذاع على فضائية "الأهلي": "بصراحة بدأت أصدق في السحر بالملعب، اشمعنى النادي الاهلي الوحيد اللي فيه إصابات كثيرة، وأطلقنا على الإصابات الكثيرة مستشفى النادي الأهلي".

ولفت بيومي فؤاد، إلى أنه يهاجم لاعبي النادي الاهلي عندما لا يكونوا في مستواهم، ولكن هذا الهجوم لا يكون على السوشيال ميديا، متابعًا: "ممكن أكلمه بشكل شخصي، ولو معايا تليفونه اتصل بيه وأكلمه".



