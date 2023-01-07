محافظ الدقهلية: إحالة 93 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار .

أوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 93 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

قرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية.

ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها..

أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها من خلال قطاع التموين علي مدار يومين شملت مراكز ومدن المنزلة وتمى الامديد ونبروه والمنصورة وشربين والكردي ففي اليوم الأول أسفرت الحملات عن تحرير 44 محضرا بمخالفات متنوعة شملت 16 محضر نقص وزن و3 محاضر غير مطابق للمواصفات و2 محاضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها (12 شيكارة)، محضر عدم وجود سجل تفتيش ،4 محاضر عدم توريد أرز شعير و2 محضر عدم وجود فواتير ،محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحضر بيع بأزيد من السعر الرسمي و محضر تجميع مواد بترولية مدعمة وتم التحفظ على 10000 قطعة ملابس و1000عبوة سجائر و2طن دقيق حر و1800عبوة صلصة و205 طن أرز شعير و100 لتر بنزين 80 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

خلال اليوم الثاني اسفرت الحملات عن تحرير 49 محضرا شملت21محضر نقص وزن و7 محاضر غير مطابق للمواصفات و10 محاضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها (56 شيكارة) و3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش و محضر عدم إعطاء بون صرف و محضر عدم وجود قائمة و4 محاضر عدم إعلان عن أسعار 2 محضر عدم وجود شهادة صحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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